https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.03.2019 - Última actualización - 19:45

12:50

La novedad fue informada por el intendente, tras reunirse con Mauricio Roitman, titular del Ente Nacional Regulador del Gas. Pero la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese, dijo que el anuncio “es una mentira total”. La obra permitiría que todas las localidades de la Costa tengan gas natural.

Pero no hubo confirmación oficial Corral anunció que el Enargás aprobó la ejecución del Gasoducto de la Costa La novedad fue informada por el intendente, tras reunirse con Mauricio Roitman, titular del Ente Nacional Regulador del Gas. Pero la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese, dijo que el anuncio “es una mentira total”. La obra permitiría que todas las localidades de la Costa tengan gas natural. La novedad fue informada por el intendente, tras reunirse con Mauricio Roitman, titular del Ente Nacional Regulador del Gas. Pero la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese, dijo que el anuncio “es una mentira total”. La obra permitiría que todas las localidades de la Costa tengan gas natural.

El Litoral | area@ellitoral.com

El intendente José Corral anunció este jueves a la mañana que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) aprobó el proyecto para el Gasoducto de la Costa. En consecuencia, “ya mismo el gobierno provincial podría llamar a licitación para iniciar los trabajos”, dijo tras reunirse ayer en Buenos Aires con el titular del Ente, Mauricio Roitman. Sin embargo el anuncio no fue confirmado en forma oficial hasta el momento por el Ente, tampoco fue comunicado por el mismo a la empresa solicitante, Enerfe (con participación estatal mayoritaria), y fue desmentido por la secretaria provincial de Energía, Verónica Geese. Polémica en puerta.

Lo cierto es que el Gasoducto de la Costa es una obra muy esperada por los vecinos de las localidades que atraviesa la Ruta 1, desde el kilómetro 0 hasta Santa Rosa de Calchines, para poder contar con gas natural en sus hogares. La Municipalidad había proyectado la obra en 2013 y más tarde la Provincia la amplió para que el servicio abarque a todas las localidades, además de las de la ciudad de Santa Fe. Esto hizo que los plazos se extendieran, hubo audiencias públicas, reuniones y ajustes de obra, hasta que finalmente el proyecto fue elevado desde Enerfe al Enargás para su aprobación.

En una primera etapa de obra el gasoducto llegará hasta Rincón Norte. Luego habrá que continuarlo hasta Santa Rosa de Calchines. Para poder abastecer a toda esa zona, el nuevo gasoducto tomará presión desde inmediaciones del Parque Garay y no desde la punta donde termina en la actualidad, en la ruta nacional 168, a la altura de barrio El Pozo.

Tensión electoral

“Nos hubiera gustado que se hiciera antes pero los cambios que propuso Provincia, produjeron demoras”, marcó el intendente Corral tras la reunión con Roitman. Y más adelante agregó: “Después de gestiones realizadas ante el Enargás por el municipio, conseguimos finalmente la aprobación del nuevo proyecto para el Gasoducto de la Costa. Por lo tanto ya mismo la provincia podría llamar a licitación”.

Al conocer estas declaraciones, la que salió enfática al cruce fue la secretaria de Energía provincial, Verónica Geese, quien señaló que “es una mentira total, porque desde la Municipalidad (de Santa Fe) jamás hicieron nada, ni siquiera nos contestaron las consultas técnicas que les realizamos, ni gestionaron en favor del gasoducto, sino que intentaron boicotearlo, porque terminó siendo un proyecto de la Provincia”. Luego ratificó que el proyecto “no está aprobado, pero se va a aprobar. Será la semana que viene, o la otra, pero será el Ente quien lo comunique”.

“Obviamente esto se debe a la profunda desesperación por los números que dan las encuestas”, dijo Geese, en relación a la pre candidatura a gobernador de Corral. “La situación me rebela, pero entiendo que viene de la mano de los números tan bajos que le están dando en las encuestas al intendente”, repitió. Y más adelante agregó la funcionaria: “La Municipalidad no gestionó nunca nada en relación al proyecto, todos fueron palos en la rueda y venta de humo”.

“A este hombre (Corral) no le importa nada, está poniendo en un aprieto muy grande a la gente del Enargás, porque el proyecto no está aprobado”, repitió una y otra vez Geese. “Nosotros estuvimos ayer en el organismo y el expediente no estaba firmado, incluso faltaban algunos datos, así que es una jugada de desesperación horrible de este muchacho (el Intendente)”, señaló, y finalizó diciendo que se trata de “una jugarreta política de cuarta”.