Jueves 21.03.2019 - Última actualización - 22:33

De Santa Rosa de Lima. Romero, Cabrera, Denis y Ayala, pupilos de Orlando Azcurra en los gimnasios de Parque Garay y del Club Newell’s Old Boys, quienes este sábado serán protagonistas. Foto: Gentileza Orlando Azcurra

Este sábado Gran velada en Newell’s de barrio Roma

Este sábado, desde las 21.30, el Club Newell’s Old Boys de barrio Roma (Mendoza al 4000) será anfitrión de una gran reunión boxística amateur organizada por el promotor Orlando Azcurra. La misma comprenderá la realización de nueve peleas entre boxeadores aficionados de nuestra ciudad, como así también de exponentes de localidades vecinas.

El combate principal del festival fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe será a 4 rounds entre Gastón Ayala ((Newell’s Old Boys) y Mateo González (Thunder Box).

La velada se completará con los siguientes choques: Juan Acosta (Garras Negras)-Santiago Fussi (Oliva Box); Cristian Romero (Newell’s Old Boys)-Matías Barreto (Bustos Boxing); Alan Crenz (Colón)-Esteban Vignatti (San Justo Boxing); Javier Leis (Defensores de Libertad)-Pablo Ríos (Garras Negras); Marilin García (Garras Negras )-Marlene Paye (Oliva Box); Jorge Martínez (Bustos Boxing ) Guillermo Montero (Thunder Box); Brandon Denis (Newell’s Old Boys)-Rogelio Rodríguez (Thunder Box); Carlos Cabrera (Newell’s Old Boys)-Esteban Herrera (San Justo Boxing).

Este viernes en La Casita

Este viernes por la noche, a partir de las 21.30, Claudio Martinet llevará a cabo un festival boxístico de carácter amateur en La Casita (Mosconi entre Mendoza y Salta). El mismo contará con la realización de ocho atractivos enfrentamientos de los cuales participarán pugilistas aficionados santafesinos y de ciudades cercanas. La entrada tendrá un valor de 150 pesos.