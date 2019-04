https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.03.2019 - Última actualización - 9:28

9:24

Aún no se realizaron las convocatorias

Autoridades de mesa: pagarán $ 3800

Ése será el monto para quienes se desempeñen en los dos comicios: primarias de abril y generales de junio. Las mesas habilitadas serán más de ocho mil; las personas requeridas para el citado rol, más de 24 mil. No habrá “banco o registro” de voluntarios.

Foto: Archivo El Litoral



Aún no se realizaron las convocatorias Autoridades de mesa: pagarán $ 3800 Ése será el monto para quienes se desempeñen en los dos comicios: primarias de abril y generales de junio. Las mesas habilitadas serán más de ocho mil; las personas requeridas para el citado rol, más de 24 mil. No habrá “banco o registro” de voluntarios. Ése será el monto para quienes se desempeñen en los dos comicios: primarias de abril y generales de junio. Las mesas habilitadas serán más de ocho mil; las personas requeridas para el citado rol, más de 24 mil. No habrá “banco o registro” de voluntarios.

Por Ivana Fux SEGUIR El gobierno de la provincia pagará 3800 pesos -aproximadamente- a cada autoridad de mesa afectada para los próximos comicios. Según confirmó a El Litoral el secretario Electoral, Roberto Pascual, ése será el monto que se abonará por las dos elecciones: las primarias del 28 de abril y las generales del 16 de junio.

Como es habitual, la mayoría de los convocados serán docentes. Por ello, el organismo electoral solicitó la base de datos al Ministerio de Educación. De todos modos, las convocatorias no fueron giradas aún.

A diferencia de años anteriores, se resolvió en esta ocasión no apelar a un “banco o registro de voluntarios” para reemplazar eventualmente a las autoridades que pudieran desertar el día de la votación.

En esta ocasión, se habilitarán 8.041 mesas de votación en todo el territorio. Se requerirán tres autoridades por cada una, por lo que serían convocadas más de 24 mil personas en toda la provincia.

Exhibición

En tanto, este viernes a partir de las 17, se exhibirán los modelos de boletas únicas que se utilizarán y encontrarán en el cuarto oscuro. Desde esa hora, se conocerán las que se emplearán para las categorías provinciales (gobernador y vice; senadores y diputados). En la de Gobernador y vice, estarán contenidas las ocho fórmulas habilitadas y oficializadas. En la de Diputados, las 24 propuestas aprobadas por las autoridades electorales, a la que podría sumarse una más, si el Tribunal termina confirmando la nómina que encabeza Amalia Granata por el partido Unite.

En la categoría senador por la Capital, por ejemplo, también se dispondrá de una extensa boleta para contener a los 15 competidores que intentarán pelear por esa banca.

El próximo 28 de marzo, en tanto, desde las cinco de la tarde se conocerán los modelos de boletas para las categorías municipales (intendentes, concejales, presidentes y comisiones comunales). 8.041mesas, aproximadamente, serán las habilitadas para la votación. 24.000 autoridades de mesa, estimativamente, serán las necesarias para trabajar en los comicios.