CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN SANTAFESINO EN LA PLATAFORMA CINE.AR

"Intento refutar la idea de que llegar primero es lo importante"

Se llama “Quedará, quedará, pero el último pasará”. Fue dirigido por Osvaldo Cristian Huja. A través de la crónica de una carrera, se propone destacar que no siempre llegar primero es lo importante, sino hacer el esfuerzo. “Intento describir un estilo de competencia donde lo que le pasa al otro no interesa, solo llegar a la meta ciegamente, lo cual puede traer consecuencias nefastas”, explicó el director.

Para Huja, trabajar junto a Martín Niz en el formato de animación “allanó los caminos para poder crear personajes originales, que tienen una consistencia determinada y se van desgranando rumbo al objetivo”. Foto: Gentileza producción



Por Juan Ignacio Novak SEGUIR En la plataforma de CINE.AR se puede ver el cortometraje santafesino de animación “Quedará, quedará, pero el último pasará”. Escrito y dirigido por Osvaldo Huja, con efectos especiales y montaje de Martín Niz, describe la carrera por el desierto de una serie de personajes de piedra que corren por el desierto, pero se ven sorprendidos por una tormenta que los destruye antes de llegar a la meta. Y se centra especialmente en uno de ellos, que sufre diversas situaciones, pero aún así se levante y con valentía recorre el tramo que le falta para llegar a su destino. “Es una competencia, una carrera, donde los códigos quedan de lado, en los cuales los personajes quieren llegar a una meta que cambia la vida de quien llegue. Invirtiendo el famoso ‘Pasará pasará, pero el último quedará’, que de mi parte suelo entenderlo como una frase donde la competencia es lo primordial y exacerbada deshumaniza, contrarrestando ese miedo a llegar último, a tardar en llegar, se desarrolló el relato de este corto, que puede hacer recordar al Martín Fierro, “lo importante no es llegar primero, sino, saber llegar’. Palabras que generalmente son pasadas por alto en la actualidad”, explicó el director a El Litoral. —En el film decidiste contar una historia basada en experiencias personajes asociadas al bullying ¿Por qué elegiste hacerlo a través de un cortometraje? —En realidad, en la animación intento refutar esa idea de que llegar primero es lo importante y describir un estilo de competencia donde lo que le pasa al otro no interesa, solo llegar a la meta precipitados ciegamente, lo cual puede traer consecuencias nefastas. Creo que la situación del personaje protagonista inconscientemente refleja, ya que no lo vislumbré directamente al idearlo, cuestiones vividas personalmente, en las cuales el aislamiento y el ataque sin motivo fundamentado dentro de un grupo escolar fueron muy difíciles de sobrellevar. Pero destaca también el hecho de que seguir a pesar de todo puede salvarnos, ya que el futuro puede depararnos algo mejor siempre. De eso se trata también la palabra “esperanza”. —El mensaje que, según adelantás, quisiste transmitir, es que el esfuerzo es lo importante, antes que ser el primero. ¿Cómo se logra eso en un mundo cada vez más basado en el triunfalismo y en la competencia? —En un mundo capitalista consumista como en el que estamos inmersos, la gente suele dirigirse hacia sus objetivos sin mirar para un costado, el margen esta desvalorizado, ese mismo margen que a veces puede oxigenar el alma para seguir viviendo. Desde mi punto de vista creo que esto de a poco va cambiando en el país, en el mundo, a medida que la apertura mental de la gente sea mas genuina y evidente. El contacto con la naturaleza y con lo que le pasa al otro puede hacernos resurgir de este letargo espiritual. Pero es un proceso que recién comienza. Desacostumbrarse de los legados retrógradas es difícil, así como retornar a los valores mas puros del ser humano.. Original —¿Cuándo se realizó el cortometraje, qué camino recorrió hasta ahora y como llegó a estar disponible en la plataforma de cine nacional CINE.AR? —El cortometraje ha participado de varios concursos nacionales e internacionales y finalmente recayó en la plataforma de Cine.ar porque los encargados de esta plataforma entendieron que es un cortometraje original y significativo, por sus personajes, su estilo y la pequeña historia contada. Revisiones con pincel Hace una década, Osvaldo Huja rodó el documental “Juan Arancio (El poeta de la imagen)”, dedicado al artista plástico santafesino fallecido el 1° de marzo a los 87 años. Consultado por su recuerdo sobre el pintor y la realización de aquel film, Huja destacó que haber tenido la oportunidad de hacer un documental de Juan Arancio le permitió abrir perspectivas nuevas y reconciliarse con ideas viejas sobre el arte en general. “Quiero decir, poder entender que no hace falta dejar el lugar de donde uno es para crear, multiplicar las ideas y seguir adelante, en como con poco se puede hacer mucho, ya que muchos de sus trabajos los realizaba a través del recuerdo, lo que contempló en una época revivía en su pincel frente a un cuadro y también en el hecho de que nuestra identidad y nuestra naturaleza tienen una belleza particular, que muy meritoriamente refleja en sus obras el maestro”, detalló.