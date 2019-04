Spahn, a puro "palitos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de Unión dijo que a Madelón “le firmaría un cheque en blanco de por vida”, que “ojalá se equivoquen y traigan un jugador por 50 mil dólares y lo vendan por 17 veces más” refiriéndose a Soldano y no anticipó si se presentará.

El buen momento futbolístico del equipo de Madelón, hizo que el presidente rojiblanco, Luis Spahn, saliera en varios medios a hacer declaraciones. Ante los micrófonos de Espn, el miércoles a la noche, habló de la continuidad de Madelón y dijo que “hay que ver lo que él quiere hacer. El tiempo lleva a un desgaste”. Pero en el programa “Súper Deportivo” de la radio de Villa Trinidad, fue más allá y señaló que “por mí, le haría un cheque en blanco”.

Más allá de hablar de Madelón, el presidente tiró munición gruesa contra los que hoy se presentan como opositores, al decir que “me gustaría escuchar proyectos, porque hasta ahora ninguno lo hizo y sus proyectos se basan en la crítica hacia mi gestión”, a pesar de que las agrupaciones que se encolumnan detrás de Rodrigo Villarreal y Rubén Decoud han elaborado ya su proyecto de gobierno y lo han puesto a disposición de los socios.

También habló de la venta de Soldano y dijo que “ojalá los próximos presidentes de Unión se equivoquen y puedan conseguir jugadores en 50 mil dólares y venderlo 17 veces más caro”, comentó.

“El hincha común me dice gracias. Es un reconocimiento y agradecimiento por lo que estamos viviendo. Mucha de la gente valora lo que hacemos”, señaló Spahn, “sacando pecho” luego de la gran presentación del equipo en el ámbito internacional.

Sobre Madelón, señaló que “él, en Unión, tiene la tranquilidad que puede plasmar su trabajo sin problemas. El lugar del mundo de Madelón es éste, desde lo deportivo y profesional. Acá se lo respalda con el cariño de la gente y la gestión de los dirigentes. Ahora hay que ver si él esta con ganas de seguir. Esto hay que analizarlo de manera racional, pero de una forma pasional te diría que le firmaría un cheque en blanco de por vida. Madelón tiene más créditos que cualquier técnico. El hincha se lo firma de por vida” y enseguida disparó un “palito” contra Colón, cuando señaló que “después hay clubes que cambian 5 entrenadores en una temporada y otros, como nosotros, que tenemos la suerte que los técnicos duren tiempos normales. Acá nadie lo cuestionó cuando sobre el final del 2018 saco 1 punto sobre 15. A nadie le preocupó. En otras instituciones, una situación así no se da. Nuestra gran fortaleza es que tenemos un plantel corto y eso hace que el jugador se sienta respaldado. Todo conjuga para que se den buenos resultados. Si tomamos estos 10 años de gestión, seremos el club con menos técnicos contratados y eso habla que respaldamos de sobre manera a muchos entrenadores”.

Luego disparó sobre varios temas:

* Su posible candidatura: “En estos días empezaré a definir mi futuro dentro del dlub. Seguramente, el fin de semana charlaremos, que no hay fútbol, sobre el futuro con el resto de los dirigentes de comisión directiva. En las situaciones malas huyen los cobardes y en las situaciones buenas, la gente hace que sea una puerta muy cómoda para salir. Yo no estoy en Unión por aspiraciones políticas o para trascender en mi empresa que ya se conoce desde hace muchos años en Santa Fe. Lo importante es armar una comisión directiva que perdure en el tiempo”.

* La posible unidad: “No es fácil combinar varias agrupaciones, juntar 4 o 5 caciques y armar una tribu”.

* Sobre la deuda del club con él: “Vamos a dar las explicaciones que tengamos que dar. No tengo nada que ocultar. Yo agarré el club con una deuda en dolares y hoy tiene una deuda similar. No me preocupa en lo mínimo el tema de la deuda. Tenemos esa deuda, porque decidimos utilizar los recursos para mejorar y tener una excelencia en nuestro proyectos futbolísticos. Si queríamos mejores logros había que invertir. No quiero ser soberbio, pero esto tiene que superarse, sea la comisión directiva que sea”.

* Sobre los opositores: “Si todo lo que tenemos que hacer para que nos vote un socio es criticar a la comisión directiva y a mi persona en particular por una venta que no fue satisfactoria, entonces con ese criterio en Independiente no tendrían que votarlo a Moyano porque por Gigliotti entraron 1.800.000 cólares y en los clubes más prestigiosos de Europa, se fue un jugador libre sin percibir ningún dinero. Lo de Soldano perdura en el hincha, y como un punto negativo de nuestra gestión, pero sigue instalado porque en las fuerzas opositoras no tienen otra cosa mas seductora que resaltar mis errores”.

* Sus deseos políticos: “Si deseo volver a presentarme será porque no quiero ver el futuro que se le presenta a varios equipos que uno creía que estaban consolidados y parecían indestructibles, como por ejemplo, San Lorenzo, que si no habría promedios estaría a punto de descender. El primer gran desafío es que no seamos el San Lorenzo de hoy en tres años o el Newell’s o Central del año que viene”.

El agradecimiento del club

En un comunicado de prensa, el club refleja lo vivido el miércoles: “Los unionistas vivimos el miércoles una jornada histórica que quedará en la retina de todos los tatengues, abuelos, padres, hijos y nietos, y toda la familia unionista, alentando siempre, demostrando un comportamiento ejemplar, respetando al equipo rival, entendiendo en todo momento que Unión está creciendo como institución, tal cual lo reflejan los medios de todo el país. Cabe destacar que todo lo que ocurrió en dicha jornada, coronado con el triunfo, fue posible gracias a la colaboración de muchísimos unionistas que le pusieron corazón y pasión, para poder cumplir con todos los requisitos de un espectáculo internacional”.

“En este sentido, la comisión directiva quiere destacar a todos los empleados del club por su compromiso y esfuerzo inconmensurable, al grupo de dirigentes, socios y empresas que ayudaron a concretar la nueva iluminación del estadio, las nuevas posiciones de cámaras de TV para la transmisión de las señales internacionales, a los funcionarios de Gobierno y Seguridad de la provincia que estuvieron siempre a disposición y a las autoridades de Conmebol que nos orientaron en todo momento para que el espectáculo deportivo haya sido exitoso”.

“Por último, un agradecimiento especial para nuestro plantel y cuerpo técnico, que con trabajo, humildad e inteligencia están escribiendo la historia grande de nuestro club. Gracias a todos los unionistas. ¿Vamos por más!