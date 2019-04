Mantener y usar el auto cuesta lo mismo que comprar una bicicleta nueva al mes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un estudio compara el dinero que invierten los santafesinos por mes según el medio de movilidad que eligen. La crisis impacta también en la forma de viajar. Pero se precisa mayor infraestructura para promover la bicicleta.

Redacción El Litoral | area@ellitoral.com

Viajar en bicicleta para movilizarse por la ciudad genera un ahorro que llega a más de $ 6.500 por mes si se lo compara con el costo de uso y mantenimiento de un vehículo particular, es decir que con ese dinero el usuario podría comprarse hasta una bici por mes. Así lo determinó el primer Índice de Costos de Movilidad (ICM) de la ciudad dado a conocer este viernes por el espacio político Igualdad y Participación, que pugna por conseguir una banca en el Concejo Municipal en las próximas elecciones provinciales, bajo el hashtag #labicialconcejo.

Quienes realizaron este estudio tomaron en cuenta una encuesta nacional (estudio de 3.800 casos) dada a conocer en febrero, la que señala que cuatro de cada diez argentinos cambiaron su manera de moverse en las ciudades tras los tarifazos y la quita de subsidios al transporte público: optaron caminar o ir en bicicleta. En medio de esta crisis que impacta cada vez más en el bolsillo de la gente, el que puede ahorrar esos $ 6.500 no lo destina a comprarse una bici por mes —no lo necesita— sino a la alimentación y la salud, entre sus prioridades. Tampoco lo hace por el beneficio indirecto, que es promover la salud personal y el cuidado del medioambiente.



“Entendemos que la movilidad y el transporte son derechos fundamentales de las personas y que en la actualidad no están siendo garantizados. Debemos no sólo mejorar el servicio urbano de transporte público de pasajeros, sino también apostar e impulsar otras formas alternativas de movilidad que en la actualidad están vigentes y demandan la atención del Estado”, expresó Joaquín Azcurrain. En ese sentido presentaron el ICM, una herramienta estadística que compara costos mensuales entre diferentes medios de movilidad (bicicleta, colectivo, taxis, automóvil particular).



Además de la comparación de costos mensual entre la bici y los demás medios de transporte público y particular (ver infografía), el estudio demuestra en cuántos meses se puede amortizar la compra de una bici, según los costos actuales: el que viaja dos veces al día en colectivo paga la bici en unos 8 meses; con cuatro boletos por día, en menos de cuatro meses. Si va en taxi, con dos viajes diarios —promedio— paga la bici en casi tres meses y con cuatro, en menos de un mes y medio. Por último, si se lo compara con el costo del auto (dos tanques más cochera), se puede comprar una bici por mes.

Indice trimestral



El ICM permite evaluar con datos concretos la situación actual, “con el objetivo de encaminar las políticas públicas hacia un paradigma de movilidad igualitario, que atienda las necesidades de las y los santafesinos”, explicó Azcurrain. La idea es sostener la publicación de dicho índice de manera trimestral.



Este espacio político que promueve el uso de la bicicleta pretende además que el Municipio gestione un precio de referencia de las bicis en Santa Fe, que puede llegar a darse “mediante un convenio entre el Municipio y las bicicletarías, para generar un precio más barato, accesible y con un medio de financiación en cuotas”, finalizó Azcurrain.



Presupuesto



“La inversión en infraestructura para promover el uso de la bicicleta en Santa Fe no está explicitada en el Presupuesto Municipal, sí nos dicen que seguirá habiendo inversión, pero no se la estableció como política de gobierno —dijo Azcurrain—. Pero no sólo hay que pensar en la bici, sino en la movilidad integral, porque Santa Fe cambió mucho con los más de 450 mil habitantes, y se necesitan interconexiones con las ciudades vecinas”.