Heredia y Galván están entre los convocados pero lo más posible es que Lavallén repita el equipo que ganó jugando bien en Perú. Hoy hubo una mala noticia para la gente de San Lorenzo.

Juegan el postergado de la fecha 18 Colón espera por San Lorenzo queriendo repetir lo de Lima

Se jugó mal en Mar del Plata, pero bien en Lima. Por la cabeza de Lavallén, naturalmente, pasará la idea y la intención de que se repita lo de Lima y que nunca más se juegue como en Mar del Plata. Tiempo de trabajo no ha tenido y es lo que intentará aprovechar al máximo la semana que viene, cuando disponga de ocho días para trabajar, antes de recibir el lunes 1 de abril a San Martín de San Juan en el Centenario. Pero después del gran triunfo copero en Perú, el gran objetivo es aprovechar este partido con San Lorenzo que deja al día la Superliga, para ganar, dejar una buena imagen y evitar llegar al último lugar de la tabla de posiciones.

“Los números de Colón están excelentemente bien en lo económico y financiero, pero no en la tabla de la Superliga”, le dijo José Vignatti a El Litoral en Perú. Y Lavallén admitió su tentación de repetir el equipo que jugó en el Nacional de Lima, tratando de darle continuidad a lo logrado en base a un respeto por el buen trato de la pelota y a la contundencia demostrada, porque en ese aspecto, el de la conversión de goles y la generación de situaciones claras, Colón venía fallando desde hace un tiempo, marcando varios goles de penal y con muy poca efectividad.

También cuenta el bendito tema de los lesionados. Hoy hay cinco jugadores afuera del plantel por problemas físicos. Y todos ellos en condiciones de pelear un lugar entre los titulares (Vigo, Esparza, Morelo, Heredia y Fritzler), algo que se siente mucho en un plantel en donde naturalmente no abunda la calidad, como ocurre con los equipos grandes que se pueden dar algunos lujos que los clubes de menor envergadura no pueden lograr.

Colón necesita mostrar que la rehabilitación que tuvo ante el pobrísimo Deportivo Municipal peruano no fue producto de las carencias y limitaciones del rival, sino de una idea de juego que el técnico pretende implementar e ir mejorando con el paso del tiempo. “Hemos visto a un equipo capaz de dar ocho o diez pases seguidos”, señaló el técnico en medio de la euforia por la victoria conseguida en tierras incaicas.Y hacia eso apunta: equipo corto, solidario, con volantes que jueguen bien a la pelota, que no la rifen y que aparezcan por sorpresa; y con defensores que no la “revienten” siempre, para darle un poco más de pulcritud al juego, sin la necesidad de dividir siempre la posesión de la pelota.

El buen partido de Celis y Zuqui por adentro, de Bernardi y de Estigarribia por afuera, permite suponer que la idea es la de mantener a estos cuatro volantes. Se cuidó el cero en el arco de Burián y Colón volvió a tener un correcto funcionamiento defensivo, a lo que se agrega el gran partido del Pulga Rodríguez (figura en Perú) y la compañía que le dio Chancalay.

Se dará el regreso del tucumano Brian Galván a la consideración del entrenador de turno (Lavallén lo vio muy bien en el encuentro de reserva ante Racing, hace dos semanas) y Leonardo Heredia también está convocado para integrar el plantel, aunque es muy posible que vaya al banco de suplentes.

La duda es la respuesta física de un plantel que llegó este jueves a la mañana y que sólo tiene un entrenamiento en circunstancias medianamente normales, aunque al ser en el día previo al partido no ha tenido la intensidad deseada. Eso no hace más que confirmar la realidad pintada por Lavallén: “Recién podré empezar a trabajar en serio después del encuentro con San Lorenzo; y si se dan resultados positivos (como ocurrió en Lima), no será por responsabilidad mía sino por circunstancias del fútbol”. Quizás, esas mismas circunstancias que lo llevaron a ganar en Perú, también se repitan este sábado a la noche en Brigadier López.