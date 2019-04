https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dato increíble San Lorenzo lleva 71 partidos sin repetir equipo

Jorge Almirón aún le está dando forma a su San Lorenzo y continúa en la búsqueda del equipo ideal. Por eso, está terminando de conformar el 11 que más se acomode a su idea futbolística: el técnico aún no repitió 11 desde que asumió en el Ciclón. Igual, hace rato que en Boedo no se sabe el equipo de memoria: el Cuervo lleva 70 partidos con distintos titulares. Y serán 71, porque habrá variantes frente a Colón, en el pendiente de la 18ª fecha, según informa el diario deportivo Olé en la cobertura de la previa del equipo de Boedo, que recibió este jueves la visita de Lammens y Tinelli, quienes almorzaron con los futbolistas y cuerpo técnico.

Con respecto a los que vencieron 1-0 a Central el fin de semana pasado, habrá retornos de jugadores que recibieron un descanso en Rosario: Fabricio Coloccini, Román Martínez y Nicolás Blandi estarán de nuevo desde el arranque. Además, se mantendrán Sebastián Torrico (Monetti debe una fecha por la expulsión frente a Boca), Juan Camilo Salazar y Víctor Salazar, mientras que saldrían Nicolás Reniero (autor del gol al Canalla) y Gabriel Rojas para que ingresen Héctor Fértoli y Damián Pérez.

De esta manera, el 11 para ir visitar al Sabalero será Torrico; V. Salazar, Coloccini, Senesi, Damián Pérez; Román Martínez, Loaiza, Castellani; J. C. Salazar, Blandi y Fértoli.

Desde que San Lorenzo empezó esta mini remontada, con triunfos por la Copa y Superliga, varios futbolistas hicieron hincapié en que el grupo estaba unido y la banca a Almirón. Por caso, Fabricio Coloccini, uno de los referentes del plantel, expresó: “He escuchado muchas tonterías, como que los grandes estaban peleados o que le queríamos hacer la cama al técnico”.

En este sentido, el que fue algo más allá es Gonzalo Rodríguez, quien brindó una conferencia de prensa para hablar de la actualidad del equipo. Pero al ser consultado sobre los rumores de una mala relación con el entrenador por un posible reto en una práctica, el zaguero central apuntó hacia adentro: “Acá no hay ningún problema. Se generan cosas que no pasan. Salen cosas de acá adentro que no tienen que salir y eso es lo que me preocupa“.

Y agregó que estos filtraciones no son para nada favorables para el club. “Salen cosas de adentro y eso es lo que no queremos. Que haya gente que no esté involucrada en el equipo y que no piense lo mejor para San Lorenzo, es lo peor. Después, en todos los días de entrenamiento, uno puede tener peleas con algún compañero o discutir con el técnico, pero eso es para mejorar al equipo”, disparó.