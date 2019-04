https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.03.2019 - Última actualización - 18:47

18:46

Este viernes fue el último programa del histórico conductor de TN y El Trece, que se despidió con un saludo scout. El periodista será candidato a intendente de Avellaneda.

Emotiva despedida El periodista Luis Otero deja la televisión después de 35 años para hacer política Este viernes fue el último programa del histórico conductor de TN y El Trece, que se despidió con un saludo scout. El periodista será candidato a intendente de Avellaneda. Este viernes fue el último programa del histórico conductor de TN y El Trece, que se despidió con un saludo scout. El periodista será candidato a intendente de Avellaneda.

"Tenía solamente 21 años cuando llegó a este canal en año 1993", destacó Silvia Martínez Cassina, su compañera del noticiero de los mediodía. "17 de diciembre", agregó él sobre su primer día en TN.

Después de 35 años trabajando para el canal de noticias y El Trece, este viernes fue el último programa de Luis Otero en televisión. El periodista y conductor se aleja de los medios de comunicación para lanzarse a la política como candidato a intendente de Avellaneda.

"Después de estar 35 años en esta casa, voy a empezar a trabajar en mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda. Desde que nací soy vecino de Avellaneda. Vivo en la casa donde se crió mi madre, donde me crié yo y donde se criaron mis hijos. Nunca me mudé de ahí", comenzó en su despedida el periodista que supo ser parte de ciclos como Telenoche Investiga, Tiene la Palabra y el Noti 13.

Luego explicó sus convicciones y por qué decidió acercarse a la política. "Lo que siempre quise hacer es servir a los demás. Lo he hecho aquí en este noticiero desde todas las posiciones, y en este caso me toca hacer lo mismo: abrir un nuevo camino, que no va a ser del todo fácil, en mi ciudad, Avellaneda. Porque lo que quiero es servir, ya no alcanzaba con contar lo que pasa. Lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor", aseguró quien tenía 21 años cuando llegó a TN.

Cuando se apagaron las cámaras, Luis Otero habló en la redacción de El Trece y fue ovacionado por sus compañeros.

"Esta Avellaneda puede estar muchísimo mejor. Por los vecinos, que son casi mis parientes, porque me han aceptado durante muchos años en sus casas y ahora espero que me acepten en este nuevo desafío que estoy emprendiendo, que es trabajar por ustedes", dijo mirando a cámara.

"Trabajar por ellos, para que tengan una vida mejor, más digna. Y desde el llano, desde el lugar donde la democracia se vive más cerca. Y si me dejan ustedes, los vecinos, lo voy a hacer como intendente de la ciudad por los próximos cuatro años desde diciembre de 2019", continuó Otero.

Por último, y antes de que emitieran un emotivo video en el cual sus colegas lo despidieron con halagos y conmovedoras palabras de aliento, el periodista contó que es scout y habló de la filosofía de sus compañeros. "Mi felicidad va a ser que ustedes se desarrollen y puedan ser felices. Eso es lo que decimos los scouts: la felicidad de uno está en hacer felices a los demás. Para eso voy a dar mi corazón y voy a entregar mi vida a partir de este momento", concluyó Luis Otero.

Con información de TeleShow