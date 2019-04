https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.03.2019 - Última actualización - 20:59

20:57

Tras la derrota con Venezuela

Messi no seguirá en la gira con la Selección por una molestia física

El rosarino volverá a Barcelona por lo que no disputará el partido amistoso del martes ante Marruecos.

Foto: AFP



Lionel Messi no continuará la gira del seleccionado argentino con el partido amistoso del martes ante su par de Marruecos, a partir de una molestia en el pubis. De acuerdo al parte médico emitido por la cuenta de twitter del representativo nacional, el astro del Barcelona sufrió una “reagudización del dolor pubiano lateral”. #ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 22 de marzo de 2019 De esta manera, el rosarino abandonará la delegación del combinado que dirige Lionel Scaloni y no viajará a Marruecos para tratarse de esa ligera molestia en España. Messi actuó este viernes por la tarde durante los 90 minutos en el partido que Argentina perdió 1-3 con Venezuela, en el estadio Wanda Metropolitano de la ciudad de Madrid. Tenés que leer Este equipo no está "Maduro" Otro que también será baja para el segundo encuentro de la gira es el extremo izquierdo Gonzalo 'Pity' Martínez. El jugador mendocino, ex River, sufrió una molestia en el bíceps femoral izquierdo, razón por la cual fue reemplazado por el delantero cordobés Mathías Suárez. Argentina jugará frente a Marruecos el segundo encuentro de la gira en fecha FIFA este martes a las 20.00 hora local (16.00 de Buenos Aires). El escenario será la ciudad de Tanger. Con información de Télam

