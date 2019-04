https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gimnasta olímpico defendió las políticas del gobierno nacional orientadas al deporte, mientras se prepara para los Panamericanos de Lima.

Federico Molinari "La Agencia vino a solucionar problemas"

Pergaminos no le faltan al reconocido gimnasta Federico Molinari para hablar sobre el tema. El rosarino formado deportivamente en la ciudad de San Jorge habló con El Litoral, no sólo sobre su preparación para los Juegos Panamericanos de Lima que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto, sino también de las políticas nacionales aplicadas al deporte en un año 100% electoral.



Con la vida repartida entre su actividad profesional, laboral y las acciones sociales que desarrolla, Molinari se tomó unos minutos para charlar en el propio Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), previo a su rutina de entrenamiento diaria.



—¿Cómo te estás preparando para los Panamericanos de Lima?



—Me enfoco mucho en lo que es la preparación física sobre todo para evitar lesiones. Ando con molestias propias de la edad, con dolores constantes por exigir durante muchos años partes del cuerpo. Entonces la preparación apunta a eso, a elongar mucho, a dedicarle tiempo a la kinesiología y a las sesiones de masaje. Hoy en día, entreno fuerte tres veces por semana y los otros días los uso más como recuperación. Ha cambiado mucho mi forma de entrenar con el transcurso de los años.



—El caso tuyo es el de casi todos los deportistas que no pueden vivir exclusivamente de la disciplina que desarrollan. Tuviste que iniciarte en otras actividades y repartir tu vida entre tu profesión y tu trabajo. ¿Cómo se focaliza un deportista teniendo en cuenta eso?



—Hoy tengo la posibilidad de cobrar dos becas y tengo todo el presupuesto para competir a nivel internacional. También tengo mis gimnasios que son mi verdadera fuente de ingreso económico, tengo un gran equipo y mi mujer que se dedica a eso. De esa manera uno puede dedicarle más tiempo a esto porque sé que si no estoy presente, todo está funcionando igual. También el hecho de ser padre y tener dos hijos te consume muchas horas del día. Trato de dedicarle la mañana el 100% al entrenamiento y una vez que llega el mediodía me dedico al trabajo y a la familia.



—¿Qué rol juega el descanso y la buena alimentación?



—Es fundamental. Mientras más grande te ponés, más te tenés que cuidar, porque cada vez cuesta más recuperarte y mantener el peso. Hoy en día si no dormís ocho horas sentís que te falta algo. En mi caso hago fuerza en las anillas con mi propio peso, por lo tanto, si me pongo más pesado me cuesta más lo que hago por eso es muy importante mantener el peso y aprovechar mucho, como consejo, esa etapa que va de los 18 a los 25 años donde el cuerpo es un violín y todo es más fácil.



—¿Cómo repercutió en tu vida personal y profesional haber estado involucrado en el mundo del espectáculo con Stravaganza y también en el Bailando?



—Fueron momentos clave del período olímpico. Cuando estuve en Stravaganza fue a la vuelta de los Juegos Olímpicos de Londres, generalmente esos años posteriores son tranquilos y yo tenía ganas de probar algo distinto. Me ayudó mucho, no solo desde lo económico, sino también para popularizar más este deporte y que llegue a más personas, me ayudó también a administrar mejor la adrenalina de la competencia.



—¿Cómo es eso?



—Claro, estar todos los días actuando para más de mil personas me ayudó mucho a manejar los nervios a la hora de la competencia. Nosotros estamos acostumbrados a 3 ó 5 competencias fuertes al año y estar en el escenario era una prueba todos los días. En una sola temporada tuve un equivalente a 150 competencias. Fue un gran aprendizaje mental y psicológico, me hizo sentir más relajado aprender a manejar el público. Hoy se sabe más qué es la gimnasia gracias a esa exposición.



—¿Qué momento estás atravesando el deporte argentino con el paso de la Secretaría a Agencia y también con el posible traslado del Cenard?



—Tengo una relación buena con Diógenes (Urquiza, director de la Agencia Nacional de Deporte creada por un DNU del gobierno nacional a principios de este año), ha sido una persona vinculada al deporte desde el anonimato. Conozco sus intenciones y sé que es una persona que viene a hacer las cosas bien. Como se fueron sucediendo los hechos, pareciera que hay una intencionalidad en cada una de las cosas, pero yo hablé mucho con él, nos consultó a toda la comisión de atletas todas las decisiones que va tomando.



—¿Cómo repercute la reconversión de la Secretaría en Agencia?



—Es algo que fue consultado antes de hacerse, una agencia viene a solucionar unos cuantos problemas que tenemos relacionados a la burocracia del Estado. Te doy un par de ejemplos. Cuando el Estado se demora en hacerle un pago a una empresa constructora, a esta no le importa si se atrasan mucho porque la empresa tiene espalda para poder esperar. Un deportista que viaja a Europa a competir y tiene un imprevisto, pierde un vuelo y tiene que pagar de su bolsillo mil dólares para poder subirse a un avión. Si pasa eso, una secretaría no te lo resuelve porque tenés que esperar que un expediente se apruebe y eso puede tardar 12 meses. Entonces, la Agencia viene a traer soluciones inmediatas. Nosotros necesitamos tener un manejo más ágil al que tienen otras áreas del Estado porque no tenemos margen y necesitamos resolver cosas rápido. Por ejemplo, una valija de garrochas de Germán Chiaraviglio queda varada en Escocia porque no entró en el avión, para eso está también la Agencia. Hace poco la federación de Hockey organizó la World League en el Cenard y por primera vez se pudo vender publicidad en el estadio. Antes no se podía. Hoy en día las federaciones necesitan esa libertad para poder mantenerse. Ahora las becas se van a pagar en tiempo y forma con más agilidad.



Posición



—¿Qué opinás sobre la posible venta del Cenard?



—No tiene nada que ver la Agencia con eso, el Cenard se puede vender con la Agencia o la Secretaría. Las tierras de acá son del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es ese gobierno el que decide qué hacer con las tierras. Hoy nada de eso puede pasar hasta que en el centro olímpico de Parque Roca no se construyan una cantidad de cosas que están faltando. Las obras que hay que hacer rondan los 30 millones de dólares y comprende el hotel para los deportistas, el comedor para los atletas, el centro médico, el gimnasio y también infraestructura en general. De todo eso no hay nada y si no se construye eso, esto no se va a mudar y si se construye y si se considera que es mejor, posiblemente se mude. Pero hoy está bastante verde. Hoy la mayor preocupación que tenemos es el aumento el presupuesto de la agencia porque el que se asignó ya está atrasado. Nos prometieron que van a pelear por un aumento del 50% en relación al presupuesto que se le dio en diciembre. Hoy elijo confiar.



—En relación al Cenard, una un precandidato a intendente en Rosario, Pablo Javkin que cuando esta posibilidad surgió propuso mudar el centro de deporte a Rosario. ¿Cómo analizás esa propuesta?



—Yo creo que no. Está bueno que haya otro centro de entrenamiento en Rosario, pero acá estamos la gran mayoría de los deportistas argentinos, no podes no tener un centro de entrenamiento den Buenos Aires. Estaría buenísimo que tengamos otro en Rosario.

Perfil

Nació en Rosario, pero se crió y formó deportivamente en la ciudad de San Jorge.



-A los 13 años obtuvo tres medallas de bronce y una de plata en el Sudamericano de Santiago de Chile.



-En 2009 participó en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Londres y logró que por primera vez la gimnasia argentina, llegara a la final del All Around en un mundial.



-Con ese resultado fue designado desde 2010 gimnasta de clase mundial, por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).



-El 28 de julio de 2012 realizó su debut en los Juegos Olímpicos.



-Formó parte del Bailando y también estuvo junto a Flavio Mendoza en Stravaganza.



-Hoy Molinari se desenvuelve como empresario, coach, directivo y hasta como referente de la ayuda social en el país. Sus tres escuelas de gimnasia están ubicadas en Don Torcuato, Recoleta y Caseros.



-Además, Molinari es coach de sus pequeños hijos. Fede sorprendió en las redes sociales con fotos y videos de Valentino (3 años) y Ciro (1).