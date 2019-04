https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el dinero físico que Víctor Manzanares estima fugados sólo por Carolina Pochetti y Carlos Cortes. La historia de “las llaves del tesoro” tras la muerte de Néstor.

Lo atestiguó el ex contador de los Kirchner "Escondieron U$S 200 millones"

El arrepentido Víctor Manzanares, ex contador de Néstor y Cristina Kirchner, dijo creer que la viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, y Carlos Cortez, otro supuesto testaferro, escondieron unos 200 millones de dólares. Además recordó que, cuando murió el ex presidente Néstor Kirchner, “el último en llegar a El Calafate fue Daniel Muñoz. Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero.



“Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de (Oscar) Sanfelice, por la avidez que mostraban por la llaves”, dijo en su declaración como arrepentido.



“Yo creo que entre Carolina Pochetti y Carlos Cortez tienen que haber escondido un físico aproximado de 200 millones de dólares. Creo que por la tranquilidad que algunos pueden mostrar en prisión, el plan es esperar unos años y luego salir a disfrutar, como lo hemos visto en tantas películas de Hollywood de este tipo”, se explayó Manzanares en la última de sus tres declaraciones en la fiscalía de Carlos Stornelli.



Sostuvo que si él “estuviera a cargo de la investigación y pudiera contar con recursos de inteligencia de otros países” buscaría “en todos los self storage (espacio de almacenamiento) a nombre de argentinos en los Estados Unidos, principalmente en Florida, Colorado, New Jersey y California”.



Sobre la ex presidente y las llaves de los tesoros, Manzanares recordó que Cristina Kirchner aludió a la demora que hubo en devolverle las llaves de su departamento en la ciudad de Buenos Aires.



“Desde mi punto de vista, entre la contradicción de Cristina sobre las llaves de los tesoros y lo que me dijo Muñoz, de que entregó las llaves el día de la muerte de Néstor, infiero que alguien que haya recibido esas llaves de Muñoz no se las haya devuelto a Cristina de manera inmediata”. Manzanares pidió perdón a Dios, su familia y al pueblo de Santa Cruz.



“Le pegaba”



Manzanares cerró su última confesión en llanto y con una explicación: “Hacerlo feliz a Daniel Muñoz era el sumun para mí, porque Kirchner lo maltrataba, le pegaba; entonces, yo lo llamaba por teléfono desde Río Gallegos y le decía: te fabriqué dos o tres millones de pesos de blanco, y le pedía que vaya de shopping, a gastárselo. Yo disfrutaba esa actividad por la satisfacción que le generaba a Daniel. No lo hacía solamente por avaricia. Con esto no pretendo mejorar mi situación, sino hacerme cargo de lo que hice”.



Champagne



Manzanares contó que Néstor le ordenó arreglar en la Side con Javier Fernández (hoy integrante de la Auditoría General de la Nación) una pericia contable. Dijo que luego, en un departamento de la zona de Belgrano, se celebró el hecho. “Yo pido un té con leche. Fernandez se mira con el Dr. Oyarbide, se ríen, y me dicen ‘no pibe’ y sirven una botella de champagne. La actitud del Dr. Oyarbide era complaciente, divertido de la situación”, afirmó. Luego de explicarle los problemas contables con las declaraciones juradas de Néstor y Cristina, Oyarbide le dijo que vaya a ver al perito de la Corte de apellido Peralta. “Quiero recalcar que el Dr. Oyarbide no se veía presionado” agregó Manzanares



>>> Florencia pidió más permiso

A través de su defensa, Florencia Kirchner pidió este viernes autorización a la Justicia para quedarse 45 días más en Cuba. El abogado Carlos Beraldi presentó el pedido ante el Tribunal Oral Federal 5, a cargo del caso “Los Sauces”, en el que Florencia está acusada junto a su madre y su hermano Máximo Kirchner por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

Por su parte el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que le había concedido hasta fin de mes para permanecer fuera del país, anticipó que peritará el certificado que Cristina presentó para justificar su solicitud. Intentará verificar si existen causas reales que impidan el regreso de la acusada al territorio argentino.

La ex presidente Cristina Kirchner regresó de Cuba, donde acompañó a su hija, y presentó ante la Justicia los certificados médicos emitidos por el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana.

Se acredita allí “un trastorno de estrés postraumático”, por lo que los médicos le recomendaron que no viajara en avión. “La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapéutico diario. Por todo lo anterior no se recomienda viajar”, indicaron los médicos Roberto Castellanos Gutiérrez y Charles Hall Smith, quienes firman el parte.