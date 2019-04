https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Floja presentación de Colón ante un San Lorenzo que en la mayor parte del partido lo superó. De contra y tras un gran pase de Estigarribia, la “Pulga” Rodríguez marcó el empate.

Fue 1 a 1 en el Brigadier Sabor a poco Floja presentación de Colón ante un San Lorenzo que en la mayor parte del partido lo superó. De contra y tras un gran pase de Estigarribia, la "Pulga" Rodríguez marcó el empate.

Juan Raúl Moncada / jmoncada@ellitoral.com

“Hace diez días que asumimos y de estos diez solo pudimos trabajar dos”, sentenció Pablo Lavallén tras una nueva floja presentación de Colón esta vez en el debut del entrenador en Santa Fe y hay mucha verdad en todo esto, pero también es una gran verdad que anoche se vio un muy flojo partido de su equipo, ante un rival que tampoco tenía mucho para ofrecer. Colón no tuvo ideas, nada de fútbol y en su casa, yendo abajo en el marcador, se encontró con el empate de contragolpe.

Flojo de arranque

Avisó a los 5 San Lorenzo donde por muy poco estuvo al caer el gol, pero un minuto más tarde llegó, con un muy buen pase desde la derecha de Fabricio Coloccini, para que Nicolás Blandi la “mate” con el pecho —luego le pegó en el brazo—, le gane a Guillermo Ortiz y de media vuelta meta el balón en el segundo palo ante un Burián que no pudo hacer nada.

San Lorenzo en pocos minutos ya había mostrado ser mejor que Colón, donde el elenco de Jorge Almirón de la mano de Román Martínez era mucho más prolijo que su rival, mientras que Colón corría, metía pero no llegaba a emparejar en el juego.

A los 11 llegó un tiro libre a favor del Ciclón que en el primer palo logró cabecear Nicolás Reniero y la pelota pasó muy cerca del segundo palo de Burián; seguía siendo más la visita ante un Colón que no reaccionaba ya que no encontraba la pelota y no podía crecer en el campo de juego.

Un poco

Un rato antes de la media hora de juego llegó un tiro libre desde la izquierda, Tomás Chancalay lo metió muy cerrado y de arriba peinó Reniero —ganó mucho en las dos áreas— anticipandose a su arquero, la pelota rebotó en el travesaño y se fue nuevamente al corner.

El juego siguió igual, aunque en el medio el duelo comenzó a ser más parejo, sobre todo por el crecimiento de Marcelo Estigarribia y algo —un poco— de Fernando Zuqui, pero San Lorenzo se mostraba más peligroso cada vez que la pelota le llegaba a Blandi y ocasionalmente a Reniero.

A los 43 minutos Christian Bernardi ejecutó muy bien un tiro libre desde lejos al que le dio mucha potencia, haciendo lucir a Sebastián Torrico que mandó la pelota al corner. San Lorenzo siguió manejando el partido y de una llegada clara de la visita nació el gol de Colón.

De contra

Cuando se moría el primer tiempo, sacó rápido Burián para la corrida de Estigarribia, Víctor Zalazar quiso anticipar, quedó pagando y no hizo otra cosa que dejarle el carril libre para que el paraguayo llegue al fondo, levante la cabeza y le meta un centro preciso para que la “Pulga” Rodríguez la empuje marcando la igualdad en la última de la etapa.

Complemento

Tocado por el triunfo que se le estaba yendo, San Lorenzo salió nuevamente con mayor ímpetu que Colón y en los primeros minutos se instaló en el campo del equipo de Pablo Lavallén. Se fueron consumiendo los minutos y el partido era aburrido, muy peleado en el medio y con muy pocas llegadas, por ahí se jugaba un poco más en campo sabalero, pero esto no expresaba superioridad de la visita.

Los dos

Lavallén primero decidió sacar a Tomás Chancalay para que ingrese Gonzalo Heredia y un par de minutos después fue tucumano por tucumano, ya que salió la “Pulga” —el mejor jugador de Colón, pero que acusó una molestia muscular— por el pibe Braian Galván —que luego también se lesionó—, de esta manera el DT sabalero modificaba por completo la delantera.

El partido pasó de “tibio”, a ser malo y aburrido, ya que poco a poco San Lorenzo comenzó a valorar el punto y ya no fue tanto al ataque, a la vez que Colón —como toda la noche— nunca tuvo ideas como para poder acercarse al arco de Sebastián Torrico.

Se fueron consumiendo los minutos y más tarde —a los 30— se le sumó la dolencia de Christian Bernardi y Lavallén agotó cambios.

Se termina

De ahí al final no se sucedieron situaciones frente a los arcos —como en casi todo el segundo tiempo— y se fue un partido que tuvo algo de interés en la primera etapa, pero que después se cayó totalmente reflejando la actualidad de ambos equipos que hoy por hoy disputan los últimos lugares de esta Superliga.