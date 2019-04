https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pablo Lavallén "De los 10 días que hace que estamos, sólo pudimos trabajar dos"

El entrenador sabalero habló en una extensa conferencia de prensa.

—¿Que impresión te llevás del partido?

—Sabemos muy bien que tenemos que ganar, pero hay que se concientes que solo trabajamos dos días de los ocho que estamos acá, este era un partido complicado, porque San Lorenzo es un rival difícil, que encima se encontró con un gol tempranero, pero me gustó el equipo porque mostró carácter, sobre todo cuando las c osas no estaban saliendo.

—¿Falta trabajo?

—Pasa que después de Racing, solo tuvimos dos días para trabajar y esto se siente un montón.

—¿Se mira la tabla de promedios para el año que viene?

—Si, se mira, tenemos que sumar puntos en lo que nos queda de esta Superliga, pero este es un nuevo ciclo, el equipo no venia con una buena cosecha de puntos, pero tenemos que trabajar para mejorar, necesitamos esto y creo que recién en el próximo torneo vamos a poder ver un equipo más coordinado.

—Los viajes influyen...

—Desde Perú viajamos toda la noche sin dormir y ahora se nos viene otra seguidilla importante y la verdad no tenemos tiempo para trabajar y para coordinar, el rival de hoy no pasaba un buen momento, pero ahora empezó a ganar, luego se encontró con un gol temprano y se nos hizo cuesta arriba sobre todo por el cansancio que arrastramos, es verdad que encontramos el gol cuando no estabamos bien, pero en el segundo nos acomodamos y lo controlamos bien. Este es un punto que no luce, que no llena a la gente, pero los que estamos desde este lado, adentro, sabíamos que era un partido muy complicado por lo físico y por el cansancio que venimos arrastrando. La pena es que no pudimos ganar y darle una alegría al hincha, pero para esto, necesitamos muchas horas de trabajo, que hasta acá no pudimos tener.

"Me quedo conforme con la actitud, más allá que a veces se ve un equipo desordenado, veo muchas ganas y mucha actitud ante un rival que fue superior, fue más claro y con mas tenencia de balón, eso me deja conforme, pero aspiramos a ser un equipo más generoso de lo que fuimos hoy, pero para eso, necesitamos muchas más horas de trabajo”. Pablo Lavallén, DT de Colón

Tres lesionados

Dos de los cambios de anoche fueron obligados, ya que tanto la “Pulga” Rodríguez, como Christian Bernardi sufrieron sendas lesiones, a esto se le sumó la “preocupante” dolencia en la rodilla del pibe Braian Galván que a pocos minutos de haber ingresado trabó con un rival y se lesionó, al no haber cambios debió seguir en la cancha.