https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 24.03.2019 - Última actualización - 9:14

9:05

La actual diputada nacional encabeza la lista de ‘Llegó la hora’. No se pronuncia ni por Perotti ni por Bielsa e insta a que el peronismo se encolumne con el ganador de la Paso para volver al gobierno de la provincia.

Camino a las PASO: Los precandidatos de Juntos De Ponti: "Llevar a Diputados la voz de las mujeres santafesinas" La actual diputada nacional encabeza la lista de ‘Llegó la hora’. No se pronuncia ni por Perotti ni por Bielsa e insta a que el peronismo se encolumne con el ganador de la Paso para volver al gobierno de la provincia. La actual diputada nacional encabeza la lista de ‘Llegó la hora’. No se pronuncia ni por Perotti ni por Bielsa e insta a que el peronismo se encolumne con el ganador de la Paso para volver al gobierno de la provincia.

Lucila De Ponti nació en la ciudad de Santa Fe, de padres militantes radicales, su vida política la desarrolló desde su etapa de estudiante universitaria en Rosario donde reside hoy. Identificada con el peronismo, es una de las referentes del Movimiento Evita y hasta diciembre diputada nacional por Santa Fe. Llegó al Congreso con apenas 29 años y ahora es precandidata a diputada provincial por la lista ‘Llegó la hora’ dentro de Juntos.

- ¿Para qué llegar a la Cámara de Diputados?

- En primera instancia para representar la voz de las mujeres santafesinas, llevar la voz de los que no tienen voz. Si algo nos enorgullece de esta lista es que está construida por actores, emergentes sociales, que son lo más representativo de las demandas de la sociedad, del vecino común que muchas veces es dejado afuera de las discusiones de la política más tradicional pero que expresan de manera más genuina las necesidades de los santafesinos. Una de esas voces es la de las mujeres que venimos haciendo un proceso de poner sobre la mesa, de visibilizar, de alcanzar derechos pero que nos falta mucho más. Santa Fe, particularmente, es una de las provincias con más altos índices de femicidios en Argentina. Necesitamos trabajar de manera mucho más profunda jerarquizando políticas, con inversión de recursos y sobretodo con la presencia territorial de políticas destinadas a disminuir y erradicar la violencia de género. Con el resto de la lista pasa lo mismo. En segundo lugar está Antonio Donello, representación de los trabajadores que han sido los más afectados por las políticas económicas de Macri, los trabajadores y los humildes. Queremos que en la Legislatura se discutan y se desarrollen políticas orientadas a cuidar y proteger el trabajo de los santafesinos; la producción, de la industria pero también del sector agropecuario, y por eso en tercer lugar lo llevamos a Omar Príncipe de la Federación Agraria Argentina que representa y expresa las demandas y las propuestas de aquel campo que muchas veces queda tapado por esa visión que tenemos como de los grandes productores de determinados cultivos. Hay otro campo, son los medianos y pequeños productores, agricultores familiares, que están muy golpeados por la política económica de Macri y que encuentran poco respaldo en el gobierno provincial para poder sostener sus actividades que son también generadores de empleo. En la lista están los jóvenes, los cooperativistas, todos los sectores que queremos que formen parte de la discusión en la campaña y en la próxima Legislatura. A la Legislatura hay que patearle un poco el tablero.

- ¿En qué sentido?

- En los últimos años fue una Legislatura que le faltó dar algunos debates, algunas discusiones que generen transformaciones. Pienso en una Legislatura que no sea facilitadora de status quo institucional sino que habilite un canal desde el cual la sociedad pueda dar los debates que hacen a cómo mejorar la vida de los santafesinos.

- La paridad no fue ley, ¿formará parte de la agenda que viene?

- Por supuesto. La paridad ya fue sancionada a nivel nacional dos años atrás, está vigente y se va imponiendo como norma en la propia conformación de listas, más allá de la falta de ley en Santa Fe. Santa Fe tiene que tener esta ley que garantice la participación y la igualdad de participación de las mujeres en todos los ámbitos políticos del estado, y que se invite a municipios, a comunas a poder ponerse a tono y a la altura de estas transformaciones, incluso con la ley Micaela García sancionada en el Congreso de la Nación. Esta discusión también se debe dar en Santa Fe, de poder generar instancias que permitan que tanto el gobierno provincial como los gobiernos locales desarrollen políticas con perspectivas de género. Estas políticas pueden estar orientadas a disminuir los índices de violencia, con política territorial profunda, pero también necesitamos políticas para que las mujeres podamos tener igualdad en términos de derechos económicos, desarrollar nuestros proyectos de vida, de poder estudiar, trabajar. El gobierno provincial debe garantizar estas políticas.

- Lifschitz diputado seguramente insistirá con la reforma constitucional. ¿Cuál es su postura?

- La reforma constitucional es buena si se pueden discutir cuestiones que afecten y mejoren la vida de los santafesinos, en este caso a través de la reformulación de algunas instituciones provinciales, como revisar la cláusula de gobernabilidad de la mayoría. Tenemos que tener una estructura institucional provincial que se adecue de manera más profunda y arraigada con las demandas sociales. El año pasado, cuando se hablaba de reforma si o no, me parecía que en este año que había elecciones era un buen momento para plesbicitar entre la sociedad santafesina si se creía necesario o no llevar adelante la reforma. No se hizo, pero hay que escuchar lo que nos están diciendo los santafesinos. Sino pareciera que la decisión del gobernador pasaba únicamente por lograr la reelección. Si es así se vacía la discusión.

- ¿La lista apoya a Perotti o a Bielsa?

- Votamos por el peronismo, queremos que el próximo gobierno sea peronista. Solo el peronismo y la propuesta política de oposición que podamos construir es la que presenta las ilusiones del futuro, de un futuro mejor para los santafesinos. No lo puede hacer Cambiemos que es un proyecto fracasado, agotado que ha traído solamente pobreza y pérdidas de derechos; tampoco el socialismo que es una gestión agotada por el paso del tiempo, con doce años de gestión no han podido resolver las problemáticas estructurales. Llegó la hora que el peronismo gobierne Santa Fe. Pensamos que todos los compañeros deben formar parte. Quiero que los sectores que están disputando la gobernación estén en el futuro gobierno en el rol que la sociedad quiera darle. Uno de los dos encabezará este proyecto y vamos a acompañar la decisión que tome la sociedad. Nosotros no estamos trabajando específicamente para ninguno de los dos precandidatos a gobernador. Es la decisión del Movimiento Evita y de los integrantes de la lista más allá de las preferencias individuales.



De entrecasa

* Nombre y edad: Lucila De Ponti, 33 años

* Lugar de nacimiento y de recidencia: Nació en Santa Fe, reside en Rosario donde se graduó en Licenciada en Cienas Políticas de la UNR

* Familia, hijos: En pareja

* Club de fútbol: Simpatizante de Colón

* Hobby: cocinar y hacer la huerta

* Película favorita: Juego de Tronos

* Libro: ‘’Cuando me muera quiero que me toquen cumbia’ de Cristian Alarcón.

* Música que escucha: de todo con preferencia en el rock.