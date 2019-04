Se clasificó Colón de San Justo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El empate sin goles lo depositó al “Conquistador” en la segunda fase del torneo de ascenso. En el otro partido, Libertad en Sunchales goleó 3 a 0 a Cosmos FC y se aseguró la primera posición.

El Litoral / deportes@ellitoral.com

Ben Hur tenía la obligación de ganar ante su gente y la necesidad de hacerlo para meterse en zona de clasificación. Por su parte, Colón de San Justo, en el comienzo de la primera etapa insinuó aproximaciones al arco de Astrada. Ben Hur tuvo tres situaciones claras; las dos primeras de pelota parada. Un cabezazo de Kumer que fue despejado por Bonetto en la línea y un remate de Novello a quemarropa que despejó Núñez. El propio Núñez desvió un remate de Ochoa, que fue el más desequilibrante en el equipo de Trullet.

En la segunda mitad, el local realizó variantes en el medio campo y en el ataque pero no generó situaciones claras de gol. La visita con la tranquilidad del empate y la desesperación de Ben Hur pudo haber abierto el marcador con alguna contra que no terminó de hilvanar. La más clara, un remate de Nicolás Romero al travesaño del arco de Astrada, en la misma jugada Ferrari, de correcta actuación, no vio un agarrón que pudo haber sido penal.

En el pitazo final, Colón de San Justo celebró la clasificación en el campo de juego. Un equipo que pudo torcer la lógica en una zona que en principio parecía adversa con tres equipo de Liga Rafaelina con otra jerarquía. El equipo de Cardozo los venció a los tres y solo perdió un partido ajustado contra Libertad.

Libertad, por goleada

Libertad de Suncales superó 3 a 0 a Cosmos FC. Los tres goles fueron convertidos en el primer tiempo, cuando Libertad encontró muchos espacios para lastimar a su rival. La apertura del marcador se daría a los 6 minutos, luego de un pase en profundidad de Luciano Raballo que el goleador Federico Lavallen colgó en un ángulo. Ya antes había avisado Gandín con un cabezazo y Sacks con un remate que se fue cerca del palo derecho de Piedrabuena.

El segundo fue cuando los de Giaccone presionaron alto para recuperar, Gandín tocó para Raballo que mano a mano con Piedrabuena definió de gran manera. Y diez minutos más tarde se liquidaría el partido. El propio Raballo tomó un rebote al borde del área y envió un centro magnífico para la llegada de Bonassies que de cabeza estableció el 3 a 0.

Argentino goleó en Diamante

Argentino venció 5 a 0 al elenco de Huracán y por primera vez en el campeonato, está en el tercer lugar. Ahora, en la última fecha, buscará clasificar a segunda fase.

El equipo de San Carlos cumplió con su obligación: vencer a Huracán de Diamante, el rival más débil del grupo, y ponerse por primera vez en zona de clasificación. Fue por 5 a 0, en condición de visitante, con goles de Pablo Bernia, Arturo Iturraspe, Claudio Cenci, Lucas Canavese y Francisco Godano, para llegar a la última fecha con esperanzas.