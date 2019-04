https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de 40 años la Provincia fue sede de un evento olímpico, demostró capacidad organizativa y estar preparada para eventos de mayor magnitud.

Clausura en Rosario Cierre para los Juegos de Playa...apertura a la ilusión

Fabiana García

A la vera del río Paraná y bajo la luz de la luna, los IV Juegos Suramericanos de Playa cerraron con broche de oro su paso por Rosario. Show de luces, emociones que durarán para siempre, discursos emotivos y una puesta en escena única le dieron un final merecido al evento, que pasó con gloria por la Ciudad del Deporte.

La Ceremonia de Clausura, inolvidable por donde se la mire, reconoció a los deportistas, así como también a los voluntarios que hicieron que todo sea posible. “Mi agradecimiento a todos los que durante estos años planificaron, pensaron y soñaron con esto, y que durante estos diez días dejaron el alma para cada deportista, cada visitante y cada espectador haya podido disfrutar de los Juegos”, expresó la intendenta Mónica Fein.

“No fue fácil, demandó mucho esfuerzo y pocas horas de sueño, pero tuvimos la oportunidad de mostrarle al continente de lo que somos capaces, de como nos levantamos ante las tormentas, ni el viento ni la lluvia pudo con los voluntarios, voluntarias y organizadores, quienes en las difíciles hicieron todo para que se siga jugando”, agregó Fein.

Hacia 2021

En medio de los festejos de la Ceremonia de Clausura, la intendenta felicitó además a “todos los deportistas por una competencia ejemplar, llena de alegría y amistad, en los que le mostraron a miles de chicos los valores del deporte. A todos aquellos y aquellas que dejaron todo para quedarse con una medalla, siempre respetando el juego limpio y la lealtad”.

“No tengo dudas que se llevan lo mejor de esta ciudad que es el calor de su gente. Sepan que la ciudad no va a parar, porque nunca lo hace, y no tengo dudas que, como lo dije desde el primer día, este es solo el punto de partida para seguir pensando en grande. Para nosotros no hay descanso, y sepan que desde mañana mismo comenzamos a trabajar muy duro para los Juegos Suramericanos de la Juventud del 2021”, añadió Fein.

Rotundo éxito

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, agradeció a atletas, voluntarios y organización por “una fiesta deportiva que sin dudas superó todas las expectativas”.

“Hace más de 400 días que nos venimos preparando. El rotundo éxito de estos Juegos de Playa son consecuencia del trabajo de muchas personas. El deporte es una herramienta de unión e inclusión. Y por eso la pudieron disfrutar todos los rosarinos y santafesinos”, puntualizó el mandatario provincial.

Más tarde, el presidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Camilo Pérez, destacó “el espíritu deportivo” de los atletas, y aseguró que “Rosario 2019 marcará un antes y un después en los Juegos de Playa”.

Medallero ceslete y blanco

Tras 10 días en los que las emociones estuvieron a flor de piel, Rosario 2019 llegó a su final. Si bien lo logrado en el ámbito social quedará grabado a fuego de manera eterna en la Ciudad del Deporte, la parte deportiva de los Juegos se vio relejada en la sumatoria de medallas. Argentina, país organizador, se quedó con el primer puesto en dicha tabla ya que obtuvo 17 medallas de oro, 19 de plata y 13 de bronce, acumulando un total de 49 preseas.