Domingo 24.03.2019 - Última actualización - 12:27

12:26

Santos de Brasil

Buen gesto: Sampaoli devolvió su sueldo para que sus jugadores cobren deudas

El ex DT de la Selección Argentina puso a disposición su último sueldo para que los jugadores del Santos puedan cobrar las deudas que el club tiene con ellos. "No veo lógico recibir un salario cuando otros no lo hicieron todavía" dijo Jorge.

Foto: Archivo



