El equipo está séptimo y aventaja por dos puntos a los que pretenden entrar a la Sudamericana de 2020. Tendrá una parada difícil el domingo, visitando a un Defensa y Justicia que tiene que ganar sí o sí y esperar el resultado de Tigre-Racing para ver si llega con chances de ser campeón a la última fecha.

Los cálculos de Unión para los dos partidos que faltan de la Superliga ¿Alcanzará con tres puntos para ir a otra Sudamericana?

Pasada la algarabía por el debut copero, Unión se prepara ahora para iniciar una semana en la que el objetivo está puesto en el encuentro del domingo ante Defensa y Justicia, que pelea el campeonato. Los de Florencio Varela tienen cuatro puntos menos que Racing, necesitan ganar y que Racing no gane, para llegar con chances al último partido, que enfrentará a los dos candidatos al título que quedan en esta Superliga.

Pero Unión piensa en Unión. El equipo de Madelón está clasificando para la Sudamericana del año que viene, tiene 34 puntos y aventaja por dos a Independiente (que está entrando por diferencia de goles), Huracán, Aldosivi y Tigre, todos ellos con 32.

Desde la intimidad del plantel se piensa en cosechar tres puntos más y que eso serviría para entrar a la próxima cita continental, el año que viene. Para que eso se pueda dar el fin de semana, deberían perder Huracán (juega con Newell’s en Rosario), Aldosivi (visita a Atlético Tucumán) y Tigre (recibe a Racing, que está puntero). También hay que tener en cuenta lo que ocurra con Talleres, porque si Unión gana y Talleres pierde (es local de River), el equipo cordobés no podrá alcanzarlo ya que Unión lo supera actualmente por un punto. También cuenta lo que ocurra con Independiente, que ahora está entrando (tiene 2 puntos menos que Unión) y recibe a Vélez en su cancha.

Unión depende de Unión y eso lo coloca en un plano de superioridad sobre el resto. Pero el partido del domingo es riesgoso ya que Defensa se juega su último cartucho y depende también de un resultado positivo a favor de Tigre en el encuentro con la Academia. Tigre viene sumando muchos puntos en las últimas fechas —desde que agarró Gorosito— y tiene chances todavía de salvarse del descenso, algo que hace cuatro o cinco fechas parecía imposible.

Sin problemas de lesionados y todavía con el partido revancha de la Sudamericana bastante lejos (se jugará el 17 de abril en el Atahualpa de Quito), Madelón tiene una semana para planificar un partido difícil y frente a un rival que ataca y juega “como un grande”. Esto puede favorecerlo, ya que Unión ha demostrado sentirse cómodo cuando salen a atacarlo y tiene espacios para contraatacar.

"En Belgrano no me cuidaron”

“Yo creo que Belgrano puede salvarse, pero depende de Patronato. Y Patronato tiene un partido bravísimo con Argentinos en la última fecha. Belgrano debe pensar en ganar y no en los otros resultados”, señaló Leonardo Carol Madelón, el técnico de Unión, en declaraciones efectuadas en Córdoba.

Luego se sinceró con lo que fue su paso por Alberdi, cuando se fue de Unión, desgastado a pesar de la buena campaña que estaba haciendo, y después a Spahn no le quedó otro remedio que ir a buscarlo. “No fue un buen pasar el mío por Córdoba, lamentablemente. Me fui de Belgrano, no me echó nadie. No estaba cómodo, más allá de que los resultados no fueron buenos. Nos costó. Hace un tiempo me llamó el presidente para felicitarme, y me dijo que no nos cuidaron. Me dijo que era un técnico que querían para mucho tiempo”.

Por último aseguró que el trabajo dirigencial en Belgrano es bueno. “Hace tiempo estaba hablando con dirigentes de Unión y yo les decía que por qué no van a hablar con dirigentes de Talleres, Godoy Cruz, Belgrano, para consultar cómo crecieron”, aseguró.

Incierto

Madelón tiene contrato hasta el 30 de junio y su objetivo está puesto en los dos partidos de la Superliga que faltan, en la revancha con Independiente del Valle y en la Copa de la Superliga que se iniciará cuando termine el actual torneo.

En Unión se viene un proceso electoral y, naturalmente, los sectores políticos pretenden que el técnico continúe. El presidente dijo que le haría un cheque en blanco, pero después le tiró la pelota al DT: “Hay que ver qué tiene ganas de hacer”, señaló Spahn.

Solidario

Una movida encabezada por el prosecretario del club, Andrés Monsalvo y los integrantes de la Filial Laguna Paiva, permitió realizar una campaña para mejorar las condiciones de vida de Damián Acosta, conocido como el “Chino”, que sufrió un serio accidente y necesitó de la ayuda y solidaridad de los integrantes del plantel de Unión, la dirigencia y la filial, para conseguirle elementos indispensables para superar el mal momento producto del accidente.