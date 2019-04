https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 24.03.2019

Chiqui Tapia, exclusivo de El Litoral

"Vivimos al revés de todos: No cuidamos a los ídolos"

El presidente de la AFA, que no quería hablar del tema Messi, atendió al diario de Santa Fe. Habló de Colón, Unión, Pumpido, Vignatti y Madelón.

Mano a mano. El enviado de El Litoral a España junto al presidente de la AFA, nada menos que en salón VIP del sexto piso del Eurostars Torres. Foto: El Litoral



Por Dario Pignata SEGUIR (Enviado especial a Madrid, España) El lugar que eligió la Argentina para esperar la anunciada vuelta de Messi en Madrid es imponente. A esta ciudad hay dos arterias que la cruzan toda: Paseo de la Castellana y Alcalá. Y luego salen los anillos: M30, M40 y así. Aunque el M50 “no se podrá cerrar por los naturistas, es que atravesará un parque” (qué lejos estamos, dicho sea de paso). Si algo hace bien Florentino —el dueño de la Casa Blanca— son los negocios inmobiliarios. Donde hoy se levantan las torres del Eurostars cinco estrellas estaba la vieja villa deportiva del Real. Vendió esos terrenos y compró la actual Ciudad Real Madrid, en el llamado Camino de Cintra, cerca del aeropuerto de Barajas y cerca del Wanda. El Eurostars Torres tiene 54 pisos y es —por ahora— el edificio más alto de Madrid. Allí, el presidente de la AFA atendió en exclusiva a El Litoral, en el piso 6, salón VIP. Mano a mano, casi sin testigos. “Ahora se va a armar un lío con Olé, Clarín, TyC. Es que todos me llamaron para hablar de Messi. Y vos me proponés hablar de Colón y Unión, porque es lo que lee la gente en El Litoral. Pero acordáte que terminamos hablando de Messi. Te juego lo que quieras. Apostemos”. Camisa celeste, saco oscuro, pantalón casual y zapatos italianos. Un poco congestionado. “Me mató el cambio de tiempo. Hace 20 grados de día, con solcito, pero baja a cinco grados en Madrid. Ya lo vas a ver...”. —Hablando de apostar, ya que arrancaste con esa idea, ¿les vas a jugar algo a tus amigos de Unión antes del cruce con Barracas Central por la Copa Argentina? —Dejá, que después me gasta todo el mundo. El otro día, cuando se hizo el sorteo, me salió solo el gesto de “puta madre” y me escracharon en todos lados. Fue cuando el bolillero dijo “Unión”. Se reían en AFA después. —¿A quiénes tenés más a mano de Unión para apostar algo? —Y, a Marcelo Martín lo veo casi siempre, a Lamas lo conozco y quedamos con muy buena relación de cuando arrancó toda esta movida en el fútbol argentino. “El año pasado acompañé la presentación de la Copa Santa Fe con el Gobierno. Es una idea brillante, para aplaudir. Espero que otras provincias copien lo que hicieron en Santa Fe. Es un logro para el fútbol del interior”. Claudio “Chiqui” Tapia Presidente de la AFA —Me contaba Nery Pumpido, que te manda saludos dicho sea de paso, que es clave tu relación para saber cómo llevar a Messi en este retorno a la Selección. —Agradezco mucho el saludo. Lo aprecio mucho a Nery porque Pumpido es un emblema del fútbol argentino. No sólo por haber levantado la Copa del Mundo en México ’86 con Maradona sino porque es reconocido en el mundo entero y es embajador de la AFA en la Conmebol. —¿Y lo que dijo de tu incidencia en esta vuelta de Messi? —Uno puede hacer las veces de herramienta, pero Messi vuelve a ponerse esta camiseta porque ama los colores de Argentina. Vuelve a jugar porque tiene ganas de jugar, así de simple. —¿Qué te genera este retorno justo antes de la Copa América? —Yo no miro fechas ni competencias. Messi siente la necesidad de ponerse la “10” para defender la camiseta. ¿Qué pienso?: que tenemos al mejor jugador del mundo y hay que disfrutarlo. Tapia ganó la apuesta. No podía ser de otra manera: el tema Messi cayó por peso propio en la charla. “Nosotros nunca reconocemos los ídolos, vivimos al revés de todo el mundo”, tiró Chiqui. Foto: AFP —Y del juego en sí, en este proceso nuevo de Scaloni con renovación de nombres... —Hay que entender, de una vez por todas, que el fútbol es un juego de equipo y que debemos armar una idea colectiva que le sienta bien. Es el mejor pero hay que rodearlo, ayudarlo. —Cuando venía a Madrid, compartí Ezeiza-Barajas con el “Kily” González. Me decía que en el único lugar del mundo que cuestionamos a Messi es en la Argentina. —Es que es así, nosotros nunca reconocemos los ídolos, vivimos al revés de todo el mundo. Por eso pasa lo que pasa con Messi. En el final, luego de hablar de Vignatti, Pumpido y Madelón, dejó un mensaje para los hinchas del fútbol de Santa Fe: “Se lo que es la ciudad, estuve muchas veces. Noto que empiezan a crecer los dos clubes, estoy siguiendo lo de la Sudamericana, son dos resultados (N.de R.: el de Colón en Lima y el de Unión ante los ecuatorianos) para pasar de fase. Y eso es muy bueno. Se que El Litoral cumplió 100 años, algo que no cualquiera cumple. Les mando un fuerte abrazo. Es Santa Fe una de las ciudades más pasionales de la Argentina para vivir el fútbol”. “Lo conozco a Madelón personalmente, lo quiero y lo respeto como entrenador. Es buena gente. Me gustan sus equipos. Sin dudas que de su mano creció mucho Unión: está jugando una Copa, puede jugar otra. Le mando cariños a través de El Litoral”. Claudio “Chiqui” Tapia Presidente de la AFA “Vignatti ordenó Colón" En el detrás de cámara, antes de la entrevista, hablamos un poco del complicado momento del arbitraje en la Argentina. “Es algo que, como la Selección, también está en tiempos de renovación”, afirma. Entonces, salió solo el tema del arbitraje de Baliño en el partido Colón-Racing y las quejas que recibe como presidente de la AFA de todos los clubes los días lunes en Viamonte. Lejos de entrar en polémicas por las quejas sabaleras, aseguró de la entidad del barrio Centenario: “Lo que veo de Colón es que el presidente Vignatti ordenó muchísimo al club. En lo económico, lo financiero, lo administrativo. Antes, Colón estaba muy mal. Yo se que somos dirigentes de fútbol y dependemos de la pelotita. Pero la gente debe tener memoria. ¿Cómo estaba Colón hace un par de años y cómo está Colón ahora con Vignatti? Lo respeto mucho”. "Martin es Unión en la AFA" Cuando le preguntamos por Unión-Barracas en Copa Argentina dijo que no le iba a apostar nada. Pero luego, en la charla, habló de Unión y de Marcelo Martín, el vice tatengue que hace años parece “vivir” en calle Viamonte. “Marcelo Martín es una persona que trabaja mucho por Unión en la AFA y por la AFA. No cualquiera integra el Comité Ejecutivo, porque hay cargos que son para clubes y otros para personas”, soltó Chiqui. “Su experiencia legal con el famoso tema de los aportes es determinante. Descansamos en su capacidad. Insisto: trabaja mucho, le pone el cuerpo a la gestión. A la de Unión y a la de la AFA”. La entrevista completa