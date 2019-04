https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se recuperó de la caída con Uruguay

Sudamericano sub 17: Argentina derrotó a Colombia

Con goles de Ignacio Fernández y Exequiel Zeballos, la Argentina derrotó 2 a 1 a Colombia por el Sudamericano Sub 17.

Foto: Selección Argentina.



