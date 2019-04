La campaña apuntala a los fierros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El año 2018 registró fuertes bajas en la venta de maquinaria. En Expoagro todos coincidieron en la temporal recuperación que se espera para 2019 por la buena campaña agrícola. ¿Y después?

Campolitoral | campo@ellitoral.com



Según el INDEC, en el año 2018, la caída de la venta de maquinaria agrícola fue un 24 % inferior al año anterior. En el desglose se especifica que la venta de cosechadoras en el mercado argentino fue de 789 unidades (una cifra 45% inferior a la registrada en 2017, y la más baja desde 2016 cuando se vendieron 766 equipos).



Las siguen los tractores, con ventas internas por 6226 unidades (un 35% menos que el año anterior y la más baja desde 2015, año en el que se vendieron 5319 unidades).



En cuanto al rubro de las sembradoras, el impacto fue el que menos se sintió. En 2018 se vendieron 1758 unidades contra las 2224 de 2017 (una caída del 21%, y la más baja también desde 2015, año en el que se comercializaron 1117 equipos).



Según el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Raúl Crucianelli, es imperativo resolver la falta de financiamiento del sector con créditos destinados a los productores para que puedan acceder a la compra de maquinaria agrícola.



Durante la presente edición de Expoagro, indicó que “existe gran preocupación en el sector de la maquinaria agrícola, por la falta de solución a la necesidad de financiamiento. El año pasado fue uno de los temas principales, que con más insistencia conversamos con la autoridades; si bien este año sólo hemos mantenido una reunión, también se está planteando este reclamo. La necesidad de crédito fue tema de conversación con el Ministro de Producción, Dante Sica, durante un breve encuentro en la Expo y, durante su última visita a Santa Fe, se lo planteamos también a Francisco Cabrera, presidente del BICE.”



El rol del Estado



Al respecto, el presidente de la CAFMA precisó que “no es sólo una cuestión del fabricante de maquinaria agrícola, lo que la entidad impulsa es la oferta de créditos al productor, porque es el comprador quien necesita créditos para acceder a equipamiento; la maquinaria es un bien que no es posible pagar con ingresos diarios”, y agregó:”No se trata de obtener subsidios, nos hemos casi olvidado de esto, estamos pidiendo por créditos a tasa normal, competitiva destinados a productores. El Estado debería obligar a las entidades bancarias para que un cupo de la cartera se destine a créditos para inversiones productivas”.



El industrial consideró que las empresas fabricantes de maquinaria agrícola también necesitan el impulso que la financiación brinda a la exportación. “Tenemos necesidad de ampliar la oferta externa porque la demanda de maquinaria agrícola es estacional, así que con la venta internacional compensamos el año productivo, generando ingresos en dólares”.



Finalmente, en cuanto a la actividad de la CAFMA durante este año, agregó que continúa trabajando en el relevamiento de alcance nacional del sector, “dado que tenemos el objetivo de lograr cuantificarlo. Esto es, conocer claramente cuántos fabricamos y qué productos, el nivel de facturación, la cantidad de mano de obra ocupada, energía requerida, entre otros factores. El año pasado, con el apoyo de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, más el CFI, firmamos un convenio con el Instituto IERAL, dependiente de la Fundación Mediterránea. Esperamos contar próximamente con los resultados del estudio, para poder dar a conocer estadísticas concretas”, destacó Crucianelli.



El termómetro del momento



Según Juan Carlos Dolzani, gerente comercial de Dolbi, este año y en este contexto asistieron a Expoagro porque les sirve para evaluar el ánimo del productor para estimar cómo se presenta el año para la actividad. “Tuvimos bastantes consultas de rolos, paratiles, sembradoras y cosechadoras”, le dijo a Campolitoral. “Las perspectivas aparentemente son buenas, porque va a haber una buena cosecha, excepto en el noroeste de Santa Fe donde hubo pérdidas del 80%”, manifestó.



Es más, en la proyección final se mostró más entusiasta. “Cuando el productor empiece la cosecha va a haber más inversión”. Sin embargo, respecto de la falta de financiamiento, sostuvo que “preocupa que las líneas de crédito no están acordes al mercado; hace meses que venimos con el mismo precio y la inflación sigue”.



En este sentido, remarcó que frente a las altas tasas del mercado el productor está mirando “que nosotros financiemos. Y nosotros hasta un año de plazo damos, pero no podemos más. Igualmente van a ir cerrando negocios; no estamos lejos”. Por otra parte, la empresa también necesita créditos para comprar bienes de capital o insumos. “La parte oficial no aparece, la inflación sigue y eso puede producir algún quebranto más lejano”, adelantó.



Nubarrones



Según Dolzani, se puede venir un problema para financiarle más largo al productor, y que “son más los que pierden que los que ganan con la inflación”, y que se necesita bajar al igual que créditos a largo plazo para seguir desarrollando nuevos productos.



Para el industrial, sacar hoy un nuevo producto al mercado lleva aproximadamente 5 años de investigación, desarrollo y pruebas del producto y recién ahí poder venderlo. “Ese crédito falta para seguir creciendo y potenciando la industria argentina”. por eso, expresó estar “apostando fuerte a dos productos de algodón y una sembradora nueva con tanques de fertilizante y semillas más grandes”. Además de la rotoenfardadora y la cosechadora autopropulsada de algodón. “Todo eso nos lleva mucho dinero invertido”, manifestó que hoy tienen 8 técnicos trabajando en el área de investigación. Sin dudas, “una erogación importante para una empresa como ésta”.



En el taller



La empresa del norte santafesino está fuertemente atada a los tiempos del algodón: 3 meses de cosecha por año para investigar. “Si no lo alcanzamos a cubrir tenemos que esperar otro años más”. Actualmente están trabajando en tres prototipos “a ver si cerramos este año y en 2020 podemos lanzarlos bien al mercado, probados con toda la tecnología electrónica, mecánica e hidráulica; porque tenemos un potencial en el país y el exterior muy importante, y el mercado ya lo está pidiendo”. Se trata de una tolva alimentadora a la roto de cámara variable y con un film UV que puede durar en el campo hasta 6 meses, “además el rollo es más grande, va a pesar 700/730 kilos vs el antecesor de 500. Se trata de un equipo con gran potencial en países asiáticos”, sostuvo.



Tractores que se la aguantan



Según Raúl Giai Levra, titular de Pauny, la marca amarilla es hoy la única fábrica nacional de tractores que sobrevive en el país. Transitando la Expoagro, le manifestó a Campolitoral que la industria viene de un año difícil como fue el 2018, con una caída en la compra por la sequía y a eso se le sumó la parte financiera. “De cualquier manera Pauny estuvo en un 25 % por debajo de la producción de 2017. Y arrancamos un año con unas expectativas muy interesantes, con muy buenos rindes que se esperan para la soja y el maíz, y será un muy buen año”. Es más, esperan un crecimiento superior al 10 % para 2019.



En la fábrica se desempeñan 575 personas de manera directa, pero la cifra se eleva a 2000 si se cuentan la red de concesionarios y proveedores, que en una integración vertical, contiene una fundición propia, elaboración de plásticos y fibra, además de los chasis, las cajas, todo propio. “Hoy somos la única productora 100 % nacional; puede quedar alguna ensambladora, pero otras se han ido o están importando”, afirma con orgullo.



Producción y crisis



Para Pauny el nivel de producción fue de 2.070 unidades en 2017, batiendo los récord de la empresa, pero en 2018 cayó a unos 1.700. Sin embargo pudieron mantener a todo el personal, “esperanzados de salir de la crisis, que fue prolongada, pero siempre mantuvimos a todos, con la esperanza que iba a rebotar. Lo único que no estamos haciendo son horas extras, y en febrero trabajamos un día menos por semana”, explica el empresario.



Por eso mismo, para abrir el abanico, apostaron por la diversificación. “Desde hace 3 años que apostamos a la diversificación de nuestros productos. Puntualmente incursionamos en la fabricación de tractores de baja potencia (de 80 a 100 caballos), apuntando a la vitivinicultura y lo lanzamos en Expoagro para las economías regionales y frutas; y el que apuntaba a la ganadería ha tenido una buena penetración. Para agricultura tenemos el de 380 HP con cajas de Power Shift, con 2 prototipos que empezaremos a producir en el segundo semestre”.



En cuanto al mercado externo, reconoce que este año han sumado a Paraguay como una provincia más, donde han vendido casi 80 tractores el año pasado y este tendrá unos 200; además de Ecuador y Perú, mercados que avanzan más despacio, pero firmes. “Y tenemos una gran expectativa de entrar en el mercado brasilero compitiendo con marcas extrazona”.



Y finalizó reforzando un optimismo de fierro. “En Expoagro se vio mucha gente, en nuestro stand nunca faltó público y clientes. Hay muy buenas expectativas, esperemos que en 30 a 40 días esa cosecha se concrete en los papeles, pero confiamos en que será un año mejor que el pasado. Arrancamos el año esperando que la cosecha se concretara y que los productores confiaran en los fierros nacionales”, anheló.



Anuncios



En la Expooagro, Macri anunció una línea de crédito por un total de $1.500 millones: 500 millones para maquinaria agrícola (vía leasing); y 1.000 millones para camiones (incluyendo escalables y bitrenes). La tasa es Badlar, con subsidio del Estado; y el plazo de pago es de 48 meses. el ministro Sica aseguró que el financiamiento disponible es hasta agotar el monto y que no habrá topes para que las empresas puedan adquirir los empréstitos. Asimismo, prometió que se podrán gestionar directamente en los concesionarios y que se aprobarán en un plazo no mayor a 48 horas.