Lunes 25.03.2019

Camino a las PASO Lavagna dice que no "conversaría" con Cristina Kirchner

El economista y posible precandidato presidencial por Alternativa Federal, Roberto Lavagna, aseguró que no conversaría por el momento con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en términos electorales al indicar que “en este momento le diría que no, porque a lo único que contribuye es que se empujen ciertos límites que es bueno mantener”.



“Uno tiene que estar dispuesto a conversar con cualquiera si cree que esto puede contribuir”, aseguró Lavagna en diálogo con radio La Red, a la vez que indicó que de momento no es precandidato y que está trabajando con distintos sectores para “generar consensos básicos”.



“La situación del país es muy complicada, de esta situación no se sale con candidaturas mágicas, se sale juntando varias voluntades que incluyan a la sociedad civil”, aseguró Lavagna.



Asimismo, consultado sobre si mantenía su postura de no ir a internas para resolver la candidatura presidencial del espacio Alternativa Federal, indicó que “lo central es juntar voluntades para enfrentar una situación difícil…esas son cosas de la política y ya se verán”.



Ante una pregunta sobre la medición de pobreza difundida por la Universidad Católica Argentina en las últimas horas indicó que “la economía argentina está estancada hace ocho años y cayendo en los últimos meses”.



“Los sectores medios están sintiendo el golpe, asumiendo una serie de reducciones del nivel de vida importante y cuando los hechos se acumulan a lo largo de los años, los efectos no pueden ser otros”, argumentó.



Sobre el plan económico del gobierno evaluó: “Siempre creí que era un plan errado, se llegó a una situación en la cual los mercados registraron una fuga hacia el dólar importante, y en ese momento el gobierno se quedó sin otra respuesta que ir al Fondo, y el Fondo le ha formulado un plan de ajuste”.



Asimismo, consultado sobre el dólar y la inflación dijo que “puede haber una ligera baja" a futuro respecto de los últimos "dos o tres índices (de inflación), pero no se puede hablar de un control de la inflación. Este jueguito de la tasa y el dólar termina mal”.



Asimismo, estimó que “la inflación está bien encima de lo presupuestado, no estará más abajo del 35%”.

Retomando la cuestión de su potencial candidatura, indicó que lo definirá “en junio, cuando lo marca la ley”.

Sobre su relación con Marcelo Tinelli, aseguró que estuvo hablando “con mucha gente de la sociedad civil que está preocupada por la acumulación de años de un país estancado”.



Por último, al ser consultado sobre qué medida tomaría para revertir la situación económica estimó que impulsaría “la creación de un consejo económico y social, donde las partes se sienten alrededor de una mesa”.



Dijo que su vínculo con Sergio Massa es “bueno” y elogió el respaldo de Luis Barrionuevo al indicar que se necesitan "sindicatos que ayuden a que la economía arranque”.



Asimismo, se negó a responder los cuestionamientos que le efectuara el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: “No es bueno que ceremos la charla con una tontería”, apuntó.