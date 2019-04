https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No le quitarían puntos al Sabalero

Superliga no le abrió ningún sumario a Colón

De acuerdo a lo que averiguo El Litoral, Superliga no intimó ni le abrió ningún sumario al club Colón, por lo que el Sabalero no estaría entre los equipos que pueden perder puntos.

El Litoral Luego de lo ocurrido con San Lorenzo y la quita de seis puntos que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la Superliga, surgió la información de que otros equipos estarían en las mismas condiciones (irregularidades en la presentación de la declaración jurada económica). Se mencionó a algunos equipos (cuatro en realidad), entre los cuáles se encontraba Colón. El Litoral trató de indagar sobre este tema y lo cierto es que Superliga no intimó en ningún momento al club ni abrió ningún sumario al respecto. Las propias autoridades de la Superliga señalaron este lunes por la mañana que estaban aguardando “los pasos procesales” correspondientes antes de aplicar cualquier otra sanción, sin mencionar a las instituciones afectadas. Pero en ese listado, no estaría Colón.

