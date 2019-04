Venenosos ATN

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acto de la entrega de cheques de los ATN nacionales fue encabezado por el gobernador Miguel Lifstchiz. El senador por Vera, Osvaldo Sosa, no fue invitado y se quejó a través de las redes sociales.

Esta semana llegaron los ATN

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) dineros que tiene el Poder Ejecutivo para atender a situaciones de emergencia pero desde su creación hubo y hay fuertes roces por el uso político de esos dineros. La memoria periodística lleva a todas las etapas presidenciales donde la época menemista fue la más escandalosa en la discriminación en su reparto.

Esta semana llegaron los ATN prometidos por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante las grandes lluvias de enero en los departamentos del norte.

El acto de la entrega de cheques nacionales lo encabezó el gobernador Miguel Lifstchiz y el que se quejó públicamente fue el senador por Vera, Osvaldo Sosa no invitado al acto realizado en la misma cabecera departamental. “Estimado Miguel: que tengas una buena estadía en el departamento. Lamento que ninguno de tus funcionarios me haya invitado. Entiendo que estamos en período electoral. De cualquier manera me hubiera gustado estrechar tu mano. Abrazo”, fue el mensaje enviado por whatsapp que el propio médico legislador subió a redes sociales. Eso no se hace....