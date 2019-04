https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En 2017 el PSG pagó 180 millones de euros por el futbolista El Real Madrid prepara una oferta astronómica para llevarse a Mbappé

El Litoral / Marketing Registrado



Tal y como reveló la revista francesa France Football esta semana, la joya francesa de 20 años, Kylian Mbappé sería una de las principales opciones para reforzar el ataque del Real Madrid próximamente, motivo por el cual el DT del conjunto español, Zinedine Zidane, ha sido consultado al respecto.



Según trascendió, el “Merengue” prepararía una oferta nada despreciable de 280 millones de euros por el mismo jugador por quien habían ofrecido 180 millones (más 34 de impuestos, en total 214 millones, según desveló el portal Football Leaks) en el 2017.



Sobre el posible traspado, Zidane prefirió esquivar el asunto y manifestó: “Saben que no hablo de un jugador que no es mío. La temporada está en juego y no hablo de eso. Sabemos de esos jugadores, de la calidad que tienen y los jugadores que son. Pero dicho eso, lo que me interesa es el partido de mañana, nada más”.



Kylian Mbappé fue adquirido por el Paris Saint-Germain al Mónaco a fines de agosto de 2017, cuando el futbolista tenía 18 años, y pagó por el pase 180 millones de euros.