https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.03.2019 - Última actualización - 21:05

21:03

32avos de final

Talleres goleó 5 a 0 a Laferrere por Copa Argentina

En la cancha de Newell's Old Boys, el conjunto cordobés superó ampliamente al equipo que milita en la C.

Foto: Télam



32avos de final Talleres goleó 5 a 0 a Laferrere por Copa Argentina En la cancha de Newell's Old Boys, el conjunto cordobés superó ampliamente al equipo que milita en la C. En la cancha de Newell's Old Boys, el conjunto cordobés superó ampliamente al equipo que milita en la C.

Talleres de Córdoba hizo valer sus pergaminos de equipo de primera división y aplastó este tarde a Laferrere, al que superó por un inapelable 5 a 0, en la cancha de Newell's Old Boys, por los 32avos de final de la Copa Argentina. La diferencia entre un equipo de Primera A y otro de la C, que para colmo de males presentó una formación alternativa porque su objetivo es atrapar uno de los dos ascensos directos a la Primera B (está tercero) En cambio, el conjunto cordobés aspira a volver a clasificarse a la Copa Libertadores tras su frustrado intento de este año por acceder a fase de grupos, y uno de los caminos que pueden conducirlos a ese objetivos es justamente ganar la Copa Argentina. Por eso hoy el técnico Juan Pablo Vojvoda no se guardó nada y puso lo mejor de su plantel en la cancha de Newell's, donde Talleres dominó desde que la pelota empezó a rodar hasta que se la llevó Sebastián Palacios, el término del encuentro, porque había marcado tres goles. El que abrió la cuenta fue el colombiano Dayro Moreno y el cuarto lo anotó Juan Ramírez. En la próxima instancia, Talleres se cruzará en los 16avos de final con Banfield, que ya dejó en el camino a Juventud Unida de Gualeguaychú, el conjunto entrerriano del Federal A al que superó por 3 a 0, ya en un enfrentamiento entre dos equipos de primera división. Pero más allá de la goleada recibida, la nota de color, en este caso albiverde, la puso en la tarde rosarina la hinchada de Laferrere, que en un número de aproximadamente 3.000 simpatizantes, alentó a su equipo permanentemente y vistió con banderas partidarias la cabecera que da al Parque de la Independencia. Los goles #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GOL DE TALLERES! Moreno abrió el marcador ante Laferrere, en Rosario, a los 24 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/xi8TAlKpMB — TyC Sports (@TyCSports) 25 de marzo de 2019 #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GOL DE TALLERES! Palacios marca el 2-0 ante Laferrere, en Rosario, a los 31 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/YTXYwLiLll — TyC Sports (@TyCSports) 25 de marzo de 2019 #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GOL DE TALLERES! Palacios marca el 3-0 ante Laferrere, en el Coloso Marcelo Bielsa, a los 11 minutos del segundo tiempo. pic.twitter.com/Icsbq9WJUX — TyC Sports (@TyCSports) 25 de marzo de 2019 #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GOL DE TALLERES! Ramírez marca el 4-0 ante Laferrere, en el Coloso Marcelo Bielsa, a los 29 minutos del segundo tiempo. pic.twitter.com/82xooq7Ure — TyC Sports (@TyCSports) 25 de marzo de 2019 #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GOL DE TALLERES! Palacios marca el 5-0 ante Laferrere, en el Coloso Marcelo Bielsa, a los 39 minutos del segundo tiempo. pic.twitter.com/RsC0Ji2l2O — TyC Sports (@TyCSports) 25 de marzo de 2019 Con información de Télam