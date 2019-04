Conor McGregor anunció su retiro

El Litoral / NA

El polémico luchador de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor anunció este lunes su retiro en sus redes sociales... por segunda vez en tres años.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!