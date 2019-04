https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

UPCN Santa Fe UPCN: Contundente medida de fuerza

De manera masiva, los empleados públicos de nuestra provincia se plegaron con un total acatamiento al paro de actividades propuesto por la UPCN Santa Fe.

Mediante esta medida de fuerza la entidad sindical manifiesta su disconformidad con la propuesta salarial insuficiente presentada por el Poder Ejecutivo en el seno de la Paritaria Central.

La jornada de PARO se extenderá también mañana miércoles, sin concurrencia a los lugares de trabajo y sólo manteniendo guardias mínimas en servicios esenciales.

Ante el descuento de los días de paro, Jorge Molina: "Si alguien está faltando a su obligación, es el Estado"

"No sólo no hay un acuerdo paritario que posibilite establecer un acuerdo salarial, sino que el Gobierno está debiendo a los trabajadores el porcentaje de incremento del mes de febrero. Si alguien está en mora, y si alguien está en falta, es el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe. Que plantee el descuento de días cuando está en falta el gobierno, me parece insólito. Rechazamos, creemos que es injusta, infundada la medida que anunció el Gobernador de la Provincia. Es insólito que el que esté en mora, pretenda tomar represalias a los que reclaman”.

Propuesta insuficiente

La UPCN Santa Fe consideró insuficiente la propuesta salarial 2019 para los empleados públicos de la Provincia realizada por el Poder Ejecutivo.

La misma consistió en un 10% de aumento sobre el sueldo ya percibido por febrero, porcentaje que absorbe la deuda de cláusula gatillo correspondiente a diciembre 2018, por lo que UPCN considera esta propuesta total y absolutamente insuficiente.

De esta forma la oferta real del Poder Ejecutivo, es de un 7,4% de aumento.