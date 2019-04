Caso Pignata: "Vamos a tratar de acreditar su desarrollo económico"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El abogado Claudio Torres del Sel, a cargo de la defensa del narco Vicente Pignata, aseguró que “está totalmente decidido a presentarse” ante la Justicia, aunque “sabe que va a estar un tiempo importante detenido”. “Se equivocó en una oportunidad, pero en todos estos años lo único que ha hecho es trabajar”, aseguró.

“No hay ninguna prueba de que Vicente Pignata haya cometido delito de narcotráfico, fuera de la causa de 2011”, declaró el abogado Claudio Torres del Sel, quien además, defiende a la esposa (Elizabet Yanina Campos) y al suegro (Ramón Darío Campos) del hombre más buscado de la provincia, con doble pedido de captura vigente por la Justicia Federal. Este lunes el Juzgado Federal N° 2 de Francisco Miño levantó el secreto de sumario impuesto tras los allanamientos del 13 de marzo y la defensa se impuso del contenido del expediente en el cual se investiga al grupo familiar Pignata-Campos por el presunto delito de blanqueo de capitales de origen ilícito.



—¿Cuál es la situación de Vicente Pignata, su esposa y su suegro?



—Con relación al suegro, se encuentra detenido. No hemos presentado la excarcelación porque vamos a esperar que el juez resuelva su situación procesal y a partir de ese momento veremos qué camino tomar. A él en principio se le atribuyó haber sido parte de un lavado de activos por haber tenido dos vehículos a su nombre. Creemos que no es de una gravedad importante para que una persona esté privada de la libertad.



Con respecto a la mujer, fue indagada el viernes (15 de marzo) y se le otorgó la excarcelación. Declaró en estado de libertad y así permaneció hasta el viernes siguiente (22 de marzo) cuando la volvieron a detener. Ella aceptó todo lo que le dijo el fiscal con referencia a las diferentes inscripciones que tienen en la Afip, tanto ella como su esposo Pignata. Reconoció toda esa trayectoria impositiva delante de la Afip, además reconoció vivir en (el country de Santo Tomé) El Paso y que varias de las propiedades y vehículos que se le mencionaron son de ellos o han pasado por sus manos.



En cuanto a Pignata, tuvo un problema con la Justicia en 2011. Nosotros aceptamos un juicio abreviado (a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes para la comercialización) que después apelamos por una cuestión de estrategia procesal de la defensa. Y a partir de que Casación Penal rechazó el planteo nuestro, el Tribunal Oral Federal consideró que el fallo estaba firme y ordenó la inmediata detención de Vicente Pignata.



—Él tuvo otra causa después...



—Tuvo una causa después (en 2013) por el allanamiento de Gobernador Freyre (al 1400) que, vamos a decirlo con todas las letras, fue un invento total de la Policía de la seccional 8va. por un robo, que motivó después la nulidad de la Cámara de Apelación provincial, y quedaron sobreseídos tanto él como su mujer. El delito que se atribuía ahí era la tenencia de un arma de guerra. Es decir que la única causa que tiene Pignata es la del TOF y su mujer no tiene antecedentes penales.



Lo que queremos resaltar es que Pignata desde 2012 en adelante empezó una actividad comercial. Esa actividad comercial no es ‘extramuros’ ni en un mundo ‘oscuro’, sino que él hizo todo inscripto ante la Afip. Su desarrollo económico lo vamos a tratar de acreditar con peritos contables que vamos a ofrecer para demostrarlo, porque la Afip nunca lo investigó por maniobras ilícitas.



—¿Ahora, cómo una persona sin una profesión u oficio declarado y con una causa por estupefacientes, de golpe se convierte en propietario de una finca de 10 has. o de una mansión en el barrio más exclusivo de Santa Fe?



—Él es un tipo muy hábil para los negocios, todos esos autos que se mencionan (13 en total) son negocios de compraventa que fue realizando; después puso un negocio en el que le fue bien, y están todos registrados en la Afip y así fue creciendo, hasta que compró una finca en Mendoza (en Bowen en 2017) y se metió de lleno al negocio de la fruta. Además, su familia estuvo siempre ligada al Mercado de Abasto, y conoce a la perfección cómo funciona ese tipo de negocios, se metió a trabajar, él estaba embarrándose en la tierra con esos negocios y hay cifras declaradas en la Afip que son importantes.



Sinceramente esperaba encontrar algo más serio en el expediente. Son todas denuncias anónimas, algunas inventadas y a no ser por una interpretación muy subjetiva que hacen en base a los bienes que tiene, descartan que haya podido hacerse de estos bienes de forma lícita. Yo al fiscal (Walter Rodríguez) lo respeto mucho pero creo que se excedió, y ahora me baso en el llanto de su familia, en el llanto de él, que me dice que se equivocó en su vida en una oportunidad, pero en todos estos años lo único que ha hecho es trabajar para seguir creciendo.



—Pero el hecho de estar prófugo juega en contra de su presunción de inocencia...



—Pignata se va a presentar. He tenido dos o tres charlas telefónicas con él y está totalmente decidido a presentarse. Lo que pasa que en Mendoza hay empleados en ‘blanco’ que están trabajando en esa finca y como seguramente sabe que va a estar un tiempo importante detenido, está tratando de dejar todo medianamente acomodado para luego ponerse a disposición de la Justicia. Aparte no nos olvidemos que será tomado como un preso de alto perfil, que son trasladados fuera de la ciudad de Santa Fe. Lo que sí también quiero decir es que, es lamentable que gente que ha tratado con él antes de hacer operaciones importantes, ya sean inmobiliarias o de cualquier tipo y han averiguado a qué se dedicaba, en ese momento no tuvieron ningún reparo en contratar, y hoy parecería que hicieron un pacto con el diablo y están todos ofendidos, cuando en su momento no tuvieron la diligencia suficiente porque creyeron o vieron que su dinero provenía de una actividad lícita.



—¿Se refiere a los Delfino?



—Sí, por supuesto, de todos ellos y de un colega que salió a hablar tan livianamente que ‘no sabía que era un narcotraficante’. Primero probemos los hechos y a partir de ese momento hagamos las afirmaciones. No obstante, creo que la imputación que se le hace a los Delfino (padre e hijo) no tiene nada que ver con lo que se le imputa a Pignata. También me llamó la atención que se los haya llamado a indagatoria, seguramente algo más debe haber porque no creo que por vender una propiedad se lo llame a declarar.



—¿Quién es Vicente Pignata, porque tiene un apellido vinculado a la política?



—No tiene ningún trato ni relación con la persona vinculada a la política (por el concejal Sebastián Pignata). Vicente tiene sus padres, su abuelo, que es gente de laburo y vinculada al mercado de frutas y verduras. Tiene su familia, su esposa, sus hijos, y ninguna relación con la política. Tiene una relación de parentesco pero sin trato entre ellos.

—¿A quién más alcanza esta investigación?



—Teóricamente está cerrada en este grupo.



—¿Cuándo se va a presentar Pignata?



—Yo calculo que no van a pasar más de quince días para que Vicente se presente ante la Justicia. Desconozco por completo si lo están buscando o no y es una falacia que nos entrevistamos el 15 de marzo en un comercio de la ciudad de Santa Fe donde entró primero Pignata y después yo. No me interesa saber dónde está, solamente he tenido contacto con él por mi trabajo y en forma telefónica, donde me manifestó y le he aconsejado sin dudas, que se presente. Una persona no puede quedarse prófuga tanto tiempo con una familia detrás; que le rinda cuentas a la Justicia y si tiene que quedar un tiempo detenido -que desde ya lo va a tener que estar por la otra causa en la que tiene pena para cumplir-, lo conveniente es que se presente.

La casa del country



—¿Qué propiedades reconocen como propias?



—Ellos tienen una casa en calle Sarmiento (al 5200), una casa en La Guardia, la finca de Mendoza (para la producción de frutas) y la casa de El Paso, que la estaban pagando.



A propósito del precio que llevaba transferido por la lujosa vivienda identificada como la “unidad funcional N° 343” se cree que ronda los 500 mil dólares, es decir, más de 20.000.000 de pesos.

Para “presionarlo”



“La detención de la mujer de Pignata es para ponerle presión a él para que se presente, pero es una decisión personal” que tiene que tomar y en la que “yo como abogado no puedo obligarlo”, sostuvo Torres del Sel a propósito del procedimiento realizado el viernes pasado en la entrada al country El Paso, por la Policía Federal.



Según entiende el letrado, “le revocaron la libertad porque dicen que de tareas de inteligencia de la PFA detectaron que ella no está viviendo en el El Paso” como se había comprometido. La decisión “es absolutamente arbitraria, como todo lo que leí hasta el momento” en el expediente, criticó el defensor, y explicó que “por temor se fue a dormir a la casa de la madre”, pero “su asiento, la ropa de los chicos, todo” está en la casa del country.



Además, cuestionó que el día que la detuvieron “le hicieron pasar una situación horrible, con los dos chicos en la puerta”, cuando desde el 13 de marzo que fueron los allanamientos “la policía iba una o dos veces al día al country y ella siempre se presentó. Ahora solicitamos la prisión domiciliaria”, cerró.

El contexto

13 de marzo: La Justicia Federal ordenó allanamientos en Santa Fe y Mendoza en busca de Vicente Matías Pignata (34) y como no fue hallado se dispuso su doble captura por parte del Tribunal Oral Federal y el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. El joven productor de frutas de carozo en la provincia de Mendoza es requerido bajo los cargos de lavado de activos provenientes del narcotráfico.



14 de marzo: Fue indagado su suegro Ramón Darío Campos, quien permanece detenido desde el día de los allanamientos, acusado por el mismo delito.



15 de marzo: Prestó declaración indagatoria Elizabet Yanina Campos, esposa de Pignata, a cuyo nombre se encuentra la mayor parte de la fortuna amasada por su marido. Primero fue excarcelada, pero fue nuevamente detenida una semana después.



20 de marzo: Se presentó a prestar declaración indagatoria Carlos Daniel Delfino, el padre del basquetbolista Carlos Francisco Delfino, quien de hecho era el dueño de la casa que figura a nombre de una sociedad uruguaya cuyo padre es el administrador. La operación inmobiliaria está observada por la fiscalía en el contexto de las maniobras para facilitar el lavado de dinero.

Delfino en Santa Fe



Según confirmó su abogado particular, Néstor Oroño, Carlos Delfino regresó a la Argentina esta semana proveniente de Italia, para declarar ante al Juzgado Federal N° 2 de Francisco Miño, que lo citó para este miércoles 27 de marzo a las 10 de la mañana. Lo hará en calidad de imputado, sospechado de haber participado y colaborado en la maniobra de lavado de dinero de origen ilícito que se le atribuye a Vicente Pignata y su esposa en calidad de autores.