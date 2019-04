https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.03.2019 - Última actualización - 12:52

12:42

Se concentraron en la Plaza del Soldado y se movilizaron por el microcentro. Coparon varias cuadras. Exigieron una recomposición salarial “digna”, y que se frenen los “ajustes”. Repudiaron la decisión de Miguel Lifschitz de descontar el día no trabajado.

Paritarias conflictivas Masiva marcha de estatales y docentes a Casa de Gobierno Se concentraron en la Plaza del Soldado y se movilizaron por el microcentro. Coparon varias cuadras. Exigieron una recomposición salarial “digna”, y que se frenen los “ajustes”. Repudiaron la decisión de Miguel Lifschitz de descontar el día no trabajado. Se concentraron en la Plaza del Soldado y se movilizaron por el microcentro. Coparon varias cuadras. Exigieron una recomposición salarial “digna”, y que se frenen los “ajustes”. Repudiaron la decisión de Miguel Lifschitz de descontar el día no trabajado.

El Litoral | politica@ellitoral.com



Una contundente movilización de trabajadores públicos y docentes reclamó este martes al gobierno de la provincia que mejore la propuesta salarial para este año 2019, y cese con las amenazas de descuento de días. A los gremios representativos de los maestros -Amsafe, Sadop y UDA-, que iniciaron su plan de lucha con paros hace dos semanas, se sumaron esta vez los estatales -UPCN y ATE-, los municipales y los médicos y profesionales de la salud. Sus principales referentes encabezaron la marcha que ocupó varias cuadras y sostuvieron una bandera exigiendo reivindicaciones salariales. Todos destacaron la unidad del frente sindical estatal, que esta semana prácticamente paralizará la actividad pública durante 48 horas -al paro de este martes se suma el de este miércoles-; y aseguraron que la medida de fuerza sin concurrencia a los lugares de trabajo se llevó a cabo con “altísimo acatamiento”.



La marcha



La columna tuvo preponderancia de pancartas y banderas alusivas a la lucha docente. Abundaban los guardapolvos. Arrancó en la Plaza del Soldado y llegó cerca del medio día a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, donde esperaba un escenario con la leyenda en letras gigantes “Basta de ajuste. Salarios dignos”.



Llegaron representantes de toda la provincia, y exhibieron desde carteles profesionalmente diseñados, hasta los escritos a mano en un pequeño pedazo de cartón: “Aumento del 40 por ciento ya”, “salarios dignos”, “basta de sueldos en negro”, eran algunos de los mensajes registrados.

Marcha y paro



Fue una marcha ruidosa; después de los dirigentes haciendo punta de lanza, otro grupo de manifestantes desplegaban y portaban una extensa bandera argentina. Mates, termos, panfletos, redoblantes y mucho baile. Algunos hits del momento -Despacito y Leña para el carbón- le pusieron música al evento, y tuvieron letra propia: “Ay ay ay, ay ay ay, son socialistas y nos quieren descontar”, se cantaba en uno; “Miguelito, Miguelito, a ver si nos entendemos. La paritaria es libre, no puede tener techo. Los trabajadores no son como vos. No bancan ajustes. El gobierno tiene que entender que con este pueblo no van a joder”, era otro de los cánticos.



Los versos resumían algunos de los ejes sobre los que gira la discusión salarial actual. Los gremios reclaman una recomposición salarial que permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, y anticiparse a la inflación. El gobierno incluyó en su última oferta un aumento del diez por ciento más una cláusula gatillo que seguía estando sujeta de algún modo a la recaudación. Ante el rechazo unánime de los gremios, el Ejecutivo anunció que descontaría los días no trabajados. A ello reaccionaron los sindicatos; advirtieron que son amenazas “impropias” de un gobierno socialista.