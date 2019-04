Roberto Bautista Agut eliminó a Djokovic en Miami y se metió en cuartos

El tenista español Roberto Bautista Agut venció este martes al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, por 1-6, 7-5 y 6-3, por los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

Bautista Agut (25) necesitó 2h.32m. para vencer al serbio, y en cuartos de final enfrentará al estadounidense John Isner (9), que venció al inglés Kyle Edmund (22) por 7-6 (5) y 7-6 (3), en 1h.43m.

"Viva Espana in Miami" 🇪🇸@BautistaAgut earns consecutive wins over the World No.1 in 2019, d. Djokovic 1-6 7-5 6-3 to reach the QFs#MiamiOpen pic.twitter.com/z4oRddwGtZ