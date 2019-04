https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Promete impulsar desde la Legislatura provincial todas las iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente. La agenda para la ciudad y el recuerdo de su padre.

Precandidata a diputada por "Honestidad y Compromiso" Obeid: "La sociedad demanda cosas que sólo el peronismo puede resolver" Promete impulsar desde la Legislatura provincial todas las iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente. La agenda para la ciudad y el recuerdo de su padre.

La candidata a diputada provincial, Alejandra Obeid, se comprometió a impulsar desde la Legislatura provincial todas las iniciativas que ayuden a mejorar e igualar las condiciones de vida de los santafesinos y cree que el peronismo va a ganar las próximas elecciones porque la sociedad esta demandando cosas que solo el peronismo puede resolver. “Le pido a la gente compromiso para ir a votar y que antes de decidir su voto se tome el tiempo que tenga para conocer a los candidatos y ver que hizo cada uno. Que evalúen y elijan”, arengó.

-¿Por que la decisión de ser candidata a diputada provincial?

-Porque la política es la actividad que elegí, es lo que me gusta hacer y hasta tanto el ciudadano me siga acompañando con el voto lo voy a seguir haciendo.

-En tu caso heredaste la vocación.

-Si. Así como en cada familia está el papa o la mama periodista o médica o abogado, yo nací en una familia de políticos y eso es lo que hago. Soy la única de los cinco hermanos que heredó esa vocación.

-Estas recorriendo la provincia ¿Que es lo que dice la gente?

-Lo que escucho en primer lugar es el reconocimiento a las gestiones de Jorge Obeid, sobre todo a la segunda. Y lo que mas destacan son dos cosas: la forma en la que gestionó la plata de los santafesinos, con austeridad, el equilibrio que tuvo en el manejo de las cuentas públicas y los esfuerzos que se hicieron para recomponer los salarios de los empleados públicos. Y todo eso sin aumentar ningún impuesto. Por otro lado, en toda la provincia se pondera la gran cantidad de obras públicas que se hicieron en esa gestión. Te dicen “este camino se hizo en 2007, esta obra hídrica también, esta repavimentación”. A mi eso me genera orgullo. Donde voy la gente me muestra una foto que se sacó con mi papá cuando fue a ese pueblo o ciudad a inaugurar una obra o un plan de viviendas. ¿Cual es hoy el reconocimiento que se le hace a las tres gestiones del socialismo? Y no es que no lo hay porque el santafesino sea desagradecido, sino porque realmente no hay cosas por reconocer.

-Con la situación del país no debe ser fácil hacer campaña política. En el norte, por ejemplo, la gente debe estar enojada además de todos los problemas económicos por las inundaciones, por ejemplo.

-En el norte de la provincia no es mala la recepción. Hay buena predisposición, al menos en mi caso, porque soy candidata del peronismo y no tengo que explicar por que no hice tal obra o por que tome tal medida económica. El hartazgo en realidad es con cierto sector de la dirigencia política, la del socialismo y Cambiemos. A la gente no le alcanza la plata y eso se ve en la calle. Las pymes la están pasando mal porque, además de la caída de las ventas, la falta de obras públicas influye en las actividades. Por ejemplo, un tambero no puede sacar la leche del tambo porque no están en condiciones los caminos para transportarla hasta la empresa láctea. Se nota mucho la falta de acompañamiento del Estado a los pequeños sectores productivos, tanto en obras como en beneficios fiscales impositivos o en las tarifas de los servicios públicos.

-Como ejes de campaña, que dos o tres temas vas a darle prioridad en caso de ser electa.

-Nuestro spot de campaña dice: “Trabajando con honestidad y compromiso podemos hacer una provincia con justicia social y con mas oportunidades”. La justicia social abarca todo: el acceso a la salud, la educación, la producción, el empleo, la obra pública, para a partir de ello generar empleo, que es el gran ordenador de la sociedad. Además, es lo que genera más oportunidades porque desde el momento en el que todos los santafesinos tenemos las mismas posibilidades de acceder a estos servicios, es cuando realmente podemos hablar de más oportunidades porque partimos desde el mismo lugar. Igualar las condiciones de vida de todos los santafesinos es el gran desafío. Porque de lo contrario se empieza a hablar de la meritocracia.

-¿Es la inseguridad el tema mas importante por resolver?

-Si. En las ciudades grandes es el tema es lo primero que reclama la gente. Desde la Cámara de Diputados tenemos muchas cosas para hacer, más allá de que lo primero que hay que tener es la decisión del Ejecutivo de ejecutar esos proyectos desde la Cámara. Pero debe ser una tarea conjunta de los tres poderes del Estado. Espero poder acompañar a partir de diciembre como legisladora del oficialismo las políticas de seguridad del peronismo, que tienen que ver con atacar específicamente el problema de la fuerza de seguridad. El gobernador es quien tiene que conducir a la policía, que hoy se autogestiona. Una vez que se hace cargo, identificar a quienes están haciendo las cosas bien y quienes las están haciendo mal, apartar de la fuerza al que las está haciendo mal y acompañar y jerarquizar al que las está haciendo bien capacitándolo, mejorándole los ingresos. Por otro lado, y es ésta la tarea mas importante que pueda tener el Poder Legislativo, impulsar iniciativas que combatan la inseguridad donde está enquistada y prevenir donde se está gestando. Y para mi se previene con justicia social, dándole las mismas oportunidades a todos los sectores.

-¿Creés que el peronismo va a ganar las elecciones?

-Sí, porque es una demanda de la sociedad. No es que la sociedad dice “quiero que gobierne el peronismo” sino que está demandando cosas que sólo el peronismo puede resolver. El gran desafío que va a tener para recuperar la provincia es superar la instancia de la interna. Y para superarla no quiero escuchar mas las agresiones de algunos dirigentes hacia los propios compañeros o compañeras. Debemos estar a la altura de una campaña política que tiene que ser austera y respetuosa en el sentido de hacer propuestas y no agredirse.

-¿Omar Perotti o María Eugenia Bielsa?

-Como mujer militante del peronismo quiero que gane el peronismo la provincia de Santa Fe. Los dos son dirigentes respetables, con experiencia, que tienen muchísimo para aportar. A los dos me unen cosas, pero con Omar el vinculo es mas importante porque cada vez que viene a la ciudad de Santa Fe me llama y me invita a caminar los barrios. Tiene esa gentileza.

-¿Tenés una agenda para las mujeres?

-Mi lista, que se llama “Honestidad y compromiso” porque es mi forma de hacer política, tiene paridad mas allá de que no está sancionada la ley. Ese es nuestro compromiso con la participación de la mujer en la política. Quiero recordar que la ordenanza de paridad en el Concejo municipal la impulsé yo con otro grupo de mujeres. La idea es trasladar estas cuestiones a la provincia.

"La autovía de la ruta 19 es la última gran obra pública que se hizo en la provincia y fue durante la gestión de Jorge Obeid, que tuvo que ir a la inauguración escondido porque ni lo invitaron”. Alejandra Obeid, candidata a diputada provincial.

De entrecasa

* Alejandra Obeid, 40 años

* Nació en Diamante, pero desde los 5 años vive en la ciudad de Santa Fe.

* Casada, 2 hijos.

* Simpatizante de Unión

* Hobby: tejer al crochet

* Película favorita: Un cuento chino

* Libro: “Sobre Héroes y Tumbas” de Ernesto Sábato.

* Música que escucha: rock nacional y música española.