Manu Ginóbili invita a visitar las Cataratas del Iguazú

En la previa a la ceremonia de retiro de la 20 de San Antonio Spurs, Emanuel Ginóbili publicó un singular video en sus redes sociales. En un inglés fluido, el ahora ex basquetbolista invita a todos sus seguidores a visitar unos de los paisajes más espectaculares de la República Argentina: las Cataratas del Iguazú.

"¡Uno de mis lugares favoritos en el mundo!", escribió Manu desde la Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú.

One of my favorite places in the whole world. The Iguazu Falls!

