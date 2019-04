https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.03.2019

9:29

Pidió por los niños hambrientos

Papa Francisco: "La comida no es propiedad privada"

En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco resaltó que "la comida no es propiedad privada", mientras hablaba de los "niños hambrientos" que hay en el mundo.

Foto: Archivo



El Litoral / Télam El papa Francisco pidió este miércoles pensar en los muchos "niños hambrientos" que hay en el mundo y advirtió que "la comida no es propiedad privada", durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. "Pensamos en los niños que están en países en guerra: los niños hambrientos de Yemen, los niños hambrientos en Siria, los niños hambrientos en muchos países donde no hay pan, en Sudán del Sur. Pesamos a estos niños y al pensar en ellos juntos, decimos en voz alta la oración: "Padre, danos hoy el pan de cada día", afirmó. "Cuántas madres y padres, incluso hoy, se van a dormir con el tormento de no tener suficiente pan mañana para sus hijos! Imaginamos esta oración recitada no en la seguridad de un apartamento cómodo, sino en la precariedad de una habitación en la que nos adaptamos, donde no hay suficiente para vivir", señaló. Francisco recalcó que "la comida no es una propiedad, que nos entre bien en la cabeza, sino providencia para compartir con la gracia de Dios". En el saludo en español, rogó al Señor para "que no nos haga faltar nuestro pan cotidiano, y nos ayude a comprender que este no es una propiedad privada sino, ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y necesitados". Por otro lado, el Vaticano informó que Francisco viajará a Mozambique, Madagascar y Mauricio entre el 4 y el 9 de septiembre próximos tras la invitación de sus respectivos jefes de Estado y obispos, citaron las agencias de noticias EFE y Europa Press. Este será su cuarto viaje a África después de que de en noviembre de 2015 viajó a Kenia, República Centroafricana y Uganda, a Egipto en 2017 visitara Egipto y este fin de semana viaje a Marruecos.