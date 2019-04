https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.03.2019 - Última actualización - 11:03

10:58

Madelón define los once para un partido muy difícil

Equipo que gana, ¿se toca?

El domingo el Tate visitará a Defensa y Justicia en Florencia Varela. Los locales deben ganar y esperar que Racing no lo haga para albergar esperanzas de lograr el campeonato. En Unión puede haber una variante.

Desde el vamos. Augusto Lotti marcó el segundo ante Independiente del Valle y todo indica que el domingo en Varela arrancará desde el primer minuto. Foto: Pablo Aguirre



Madelón define los once para un partido muy difícil Equipo que gana, ¿se toca? El domingo el Tate visitará a Defensa y Justicia en Florencia Varela. Los locales deben ganar y esperar que Racing no lo haga para albergar esperanzas de lograr el campeonato. En Unión puede haber una variante. El domingo el Tate visitará a Defensa y Justicia en Florencia Varela. Los locales deben ganar y esperar que Racing no lo haga para albergar esperanzas de lograr el campeonato. En Unión puede haber una variante.

El Litoral / deportes@ellitoral.com En sus dos contundentes victorias ante Lanús (3-0) por Superliga e Independiente del Valle (2-0) por Copa Sudamericana, Leonardo Madelón repitió el once titular. Al no haber lesionados, ni suspendidos, todo indicaría que por tercera vez en forma consecutiva serán los mismos quienes salgan el domingo en Florencio Varela para enfrentarse a uno de los dos mejores equipos del torneo como lo es Defensa y Justicia. Tenés que leer Unión: Spahn, Martín y Taborda avanzados para la concreción de una lista Pero al parecer, el DT tendría en mente una variante en la delantera y sería el ingreso de Augusto Lotti por Nicolás Mazzola. El jugador que llegó de Racing y viene de convertir en los minutos finales ante Independiente del Valle, es un jugador con mejores condiciones para presionar sobre el rival en la salida, un método que utiliza mucho Sebastián Beccacece y del cual Unión puede sacar algún provecho, siendo la “presión alta” una de las virtudes de este equipo tatengue. Desde las 18.10 Unión jugará uno de los dos partidos que acaparan toda la atención de la 24ta fecha de la Superliga, ya que será uno de los jueces en la definición, porque Racing (55 puntos) que visita a Tigre en Victoria, aventaja por cuatro unidades al Halcón (51). La Academia necesita un triunfo para asegurarse el campeonato, ya que un empate y una posible victoria del equipo de Varela, dejaría una diferencia de tres unidades, atendiendo que en la última fecha se enfrentan en Avellaneda. Ambos partidos irán a las 18.10 con la clara posibilidad de que la Superliga tenga ya al campeón. Diego Abal será el encargado de impartir justicia. Está bien La buena noticia de la semana es la evolución favorable de Maximiliano Cuadra. El jugador había sufrido una molestia en los pocos minutos que ingresó ante los ecuatorianos —le cometieron el segundo penal— pero en la jornada de ayer trabajó con absoluta normalidad. De esta manera, Unión saldría con Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Franco Troyanski y Augusto Lotti o Nicolás Mazzola. Primera vez Diego Abal será el árbitro del domingo y como novedad es que será la primera vez que lo dirija al Tate en esta Superliga que ya está por terminar. Por su parte, a Defensa lo dirigió en una oportunidad y fue victoria 1 a 0 ante River en el Monumental, el pasado 19 de enero en la 8ta. fecha, la cual había sido postergada del año pasado por la participación de River en Copa Libertadores.

Temas: