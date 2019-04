Investigan por fraude a la mujer acusada de matar a su marido en una casa de Miramar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además de esas dos causas, se analizan similitudes entre los crímenes de su esposo y el de su hijo, ocurrido hace ocho años.

La mujer acusada por el homicidio de su esposo en la localidad bonaerense de Miramar es investigada también por un presunto caso de defraudación, luego de que una amiga la denunciara por robarle los datos de tarjetas de crédito para realizar compras por internet, informaron hoy fuentes judiciales.



Verónica González (50), quien está detenida en la Unidad Penal 50 de Batán imputada por el crimen de Carlos Bustamante (66), fue denunciada por una de sus amigas más cercanas, quien aseguró que la mujer realizó compras por casi $ 10.000, sin su autorización.

Fuentes judiciales señalaron que la denunciante detectó las maniobras con estos medios de pago, al recibir en diciembre último distintas notificaciones de compras on line que ella no había realizado, por parte de Tarjeta Naranja. La damnificada desconoció entonces esas operaciones, y la operadora de la tarjeta anuló esa deuda. En los últimos días, sin embargo, volvió a recibir cargos similares por cerca de $ 10.000, pero en este caso por parte de la tarjeta Cabal, por lo que decidió presentar una denuncia en la Comisaría de Miramar para poder tramitar la anulación de esas operaciones, hechas a través de un plataforma de compras on line.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que ‘la mujer apuntó a González como autora de esas compras porque durante un encuentro con ella había desaparecido su cartera, en la que estaban las tarjetas de crédito y débito‘.



A partir de la denuncia policial, realizada el mismo viernes en que fue atacado mortalmente Carlos Bustamante en su casa de la calle 27 de Miramar, el lunes último se inició una investigación en la Unidad de Delitos Económicos de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna. González fue denunciada por ‘defraudación‘ por el uso ilegítimo de tarjeta de crédito y débito. En su presentación, la damnificada señaló además que el usuario que realizó las compras usó una dirección de correo electrónico llamada ‘angelgasty‘, en presunta alusión a ‘Gastón‘, el hijo de González asesinado en 2011 en la misma casa en el que ocho años después fue atacado mortalmente el padre del chico.

En los próximos días, desde la fiscalía solicitarán la información correspondiente a los bancos y a las plataformas utilizadas para las operaciones con ambas tarjetas.



La causa por ‘defraudación‘ se suma de este modo a la investigación que lleva adelante la fiscal Florencia Salas por el crimen de Bustamante, en la que González está imputada por ‘homicidio agravado por el vínculo‘.