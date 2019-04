https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (por Adolfo Kuznitzky) El judeoespañol

Por Adolfo Kuznitzky

“Somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los sabios judíos de la Corte de Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, a la redacción de la historia y las leyes de Castilla” (Discurso inaugural del Congreso de la Lengua que se realizó en Rosario)

“i ke no koma demazyado, ni kozas ke aze danyo al estomka” (Frase en judeoespañol o judezmo, tema que será abordado en el VIII Congreso de la Lengua que se inicia en Córdoba).

Los epígrafes que encabezan esta nota simbolizan dos importantes aspectos de la historia de los judíos españoles que si bien se relacionan por el marco de esa temática, son diversos.

Como hoy comienza el VIII Congreso, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, recordamos que, Carlos Fuentes, en el Congreso Internacional de la Lengua realizado en Rosario, en la conferencia inaugural dijo: “Somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los sabios judíos de la Corte de Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, a la redacción de la historia y las leyes de Castilla” y trataremos de precisar los alcances de esa afirmación del famoso escritor mexicano.

Por otro lado en el Congreso habrá un panel especialmente dedicado a considerar el Judeoespañol y corresponde preguntarse, como lo anticipamos, por la descripción y las características que hacen a esa diferenciación.

En el primer caso se trata de un aspecto muy importante en la imposición del español como lengua oficial como acto de autoridad. Y entiéndase bien; eso no significa la creación del español dado que la formación de un idioma es un largo proceso histórico que ya existía al momento de su imposición y los aportes lingüísticos de su creación provienen de diversas fuentes idiomáticas, algunas que no son romances como es el caso del árabe.

La opinión del escritor mexicano se encuentra respaldada por calificados investigadores como es el caso de Américo Castro que especializándose en estudios identitarios, nos dice que uno de los aspectos más importantes de las actividades de los judíos de Castilla fue su papel civilizador y docente, similar al que en otras partes de Europa desempeñaba el clero, y esto explica que a partir del siglo XIII la lengua vulgar sustituyera al latín en los actos administrativos y jurídicos, y éste sería el origen del castellano clásico.

También en consonancia con lo expresado por Fuentes, contamos la autorizada opinión del director académico del Instituto Cervantes. Organizador de este Congreso, Francisco Moreno Fernández, quien expresó: “... En realidad, los judíos fueron en gran medida responsables de fijar y circular el uso de la lengua castellana en toda España...”.

Por el otro lado, en el evento a realizarse se tratará sobre un aspecto lingüístico cual es el uso del Dialecto Judeoespañol que es la lengua que hablaron los judíos durante su obligado exilio a partir de 1492, dado que en los distintos países en que se radicaron siguieron hablando el español, lo que de alguna manera demuestra su amor por lo que consideraban su verdadera patria y en la que hablaban la lengua común a todos sus habitantes.

Es claro además que la brecha de varios siglos produjo en su manera de hablar varios efectos, entre ellos es que se tornó arcaizante por su detención en el tiempo lo que impidió la renovación permanente de todas las lenguas vigentes, además de la costumbre de incorporar ciertos vocablos de los lugares de exilio.

Si quisiéramos graficar esa situación histórica tendríamos que apelar a una expresión del inglés que aún no ha sido admitida por RAE, cual es el del efecto que produce un freezer en los elementos que conserva. Es decir, quedó congelada en el tiempo y como los españoles -al decir de un hispanista- no solamente no tenían más judíos sino que se había olvidado de sus judíos y luego se enteraron con extrañeza de que, fuera de la península, muchos miles de personas hablaban español. Ello ocurrió cuando tropas españolas al mando del general O’Donell, desembarcaron en Marruecos y quedaron asombradas al ver salir de las calles unas gentes andrajosas que las ovacionaban en un castellano un poco raro. Allí los españoles -según vimos- “redescubren” a “sus judíos”.

Ello hizo que se fomentara el interés académico por los estudios hebraicos y entre ellos a los medievalistas y especialistas en historia de la literatura, como la escuela de Ramón Menéndez Pidal, quien vio en aquella producción conservada por la tradición oral entre los sefardíes de Marruecos una confirmación de sus tesis sobre el viejo romancero medieval, es decir, se interesó por la cultura sefardí como testimonio vivo de su españolidad.

En relación a esa lengua, el temario nos habla de sus perspectivas y con ello sobre su futuro, y en sentido somos de opinión que en términos de divulgación el proceso será decadente como ocurre con todos los dialectos que no tienen la jerarquía de idiomas oficiales. Nos referimos a la jerarquía lingüística, porque muchos dialectos lo tienen al punto que uno de ellos recibió un premio nobel de literatura en unos de sus cultores. Es que como lo dijo un lingüista con cierta ironía en un Congreso de la especialidad al sostener que entre un dialecto y un idioma no existen diferencias de jerarquías lingüísticas, pero la que existe este último tiene una Marina y un Ejército por detrás.

(*) Miembro de honor del Centro de Investigaciones y Difusión de la Cultura Sefardí (Cidicsef).

