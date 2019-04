https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.03.2019

7:18

Cinemark estrena la versión de Tim Burton de “Dumbo”, con Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. También llega la argentina “La guarida del lobo”, con Gastón Pauls, José Luis Gioia y Víctor Laplace. Cine América estrena “Los papeles de Aspern”, estelarizada por Vanessa Redgrave, y el documental María Callas.

Burton le imprime al clásico infantil su particular propuesta estética. Foto: Gentileza Disney Enterprises Inc.

Cuatro estrenos en los cines Darle vida a la fantasía Cinemark estrena la versión de Tim Burton de “Dumbo”, con Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. También llega la argentina “La guarida del lobo”, con Gastón Pauls, José Luis Gioia y Víctor Laplace. Cine América estrena “Los papeles de Aspern”, estelarizada por Vanessa Redgrave, y el documental María Callas. Cinemark estrena la versión de Tim Burton de “Dumbo”, con Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. También llega la argentina “La guarida del lobo”, con Gastón Pauls, José Luis Gioia y Víctor Laplace. Cine América estrena “Los papeles de Aspern”, estelarizada por Vanessa Redgrave, y el documental María Callas.

Cinemark estrena “Dumbo”, la relectura de Tim Burton del clásico de Disney con actores reales, sobre guión de Ehren Kruger. Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Alan Arkin y Nico Parker integran el elenco. La música es del reconocido Danny Elfman.

Holt Farrier, una ex estrella de circo que deberá enfrentar cambios en su vida al regresar de la guerra. El dueño del circo, Max Medici, le pide a Holt que se ocupe de un elefante recién nacido, cuyas enormes orejas lo convierten en el hazmerreír de un circo en aprietos. Pero cuando los hijos de Holt descubren que Dumbo puede volar, el emprendedor V.A Vandevere y la acróbata aérea Colette Marchant entran en escena para convertir al elefante en una verdadera estrella.

Montaña sombría

También llega “La guarida del lobo”, de Alex Tossenberger, con las actuaciones de Gastón Pauls, José Luis Gioia y Víctor Laplace.

La vida tranquila de un hombre de montaña, Toco, se ve alterada luego de encontrarse a un hombre tirado en la vera del camino a quién ayudará a recuperarse.

Pero la aparición de un tercer hombre, que está obsesionado con comprar su terreno, hará que las tensiones crezcan y explote su lado salvaje.

Secretos literarios

Cine América estrena “Los papeles de Aspern” (“The Aspern Papers”), escrita y dirigida por Julien Landais, con las actuaciones de Jonathan Rhys Meyers, Vanessa Redgrave, Poppy Delevingne y Joely Richardson.

Venecia, siglo XIX. Un ambicioso editor, obsesionado con el poeta romántico Jeffrey Aspern y su corta y romántica vida, viaja de los Estados Unidos a Venecia decidido a conseguir las cartas que Aspern envió a su amante y musa, una mujer que guarda celosamente sus secretos.

Vida excepcional

La segunda novedad es “Maria Callas” (“Maria by Callas: In Her Own Words”), documental sobre la vida y el trabajo de la célebre cantante de ópera. El mismo incluye testimonios de Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, Winston Churchill y Grace Kelly, entre otros. Dirigió Tom Volf, con música de Jean-Guy Veran.

Crisis

En el ciclo DeSvelado del América se proyectará esta noche en única función “Lluvia de acero” (“Gangcheolbi”), de Yang Woo-seok, con Jung Woo-sung, Kwak Do-won, Kim Kap-soo, Kim Ee-seong, Lee Kyeong-yeong y Jo Woo-Jin.

Un ex agente de la inteligencia de Corea del Norte y un miembro de alto rango de los servicios de seguridad de Corea del Sur realizan una misión secreta para evitar el estallido de una guerra nuclear en la península de Corea.