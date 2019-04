Solskjaer se quedará en el United

El Litoral | dpa

"Los últimos meses han sido una experiencia fantástica y quiero agradecer a todos los entrenadores, jugadores y 'staff' el trabajo realizado hasta ahora. Siempre soñé con este trabajo y estoy más que emocionado por esta oportunidad para liderar el club a largo plazo y, con suerte, brindar el éxito que merecen nuestros increíbles aficionados", señaló Solskjaer en declaraciones al club.





El noruego marcó 126 goles en 366 partidos en el United entre 1996 y 2007 y también dirigió el filial del club hasta el final de 2010. Fue nombrado técnico provisional el pasado 19 de diciembre, ganando sus primeros ocho encuentros y logrando 14 victorias y dos empates en 19 partidos para acumular más puntos que cualquier otro club de la Premier League durante ese periodo.





El danés se hizo cargo después de que la directiva cesara a José Mourinho, con un Manchester United hundido, que llegó a estar a 19 puntos del líder. Solskjaer llegó para darle vuelta a una situación insostenible y con la difícil gesta de pasar la eliminatoria ante el PSG, más aún después del 0-2 encajado en Old Trafford. Pero los 'diablos rojos' remontaron en París (1-3) y ahora se enfrentarán al Barcelona en cuartos de final de la Liga de Campeones.





"Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club especial. Fue un honor ser jugador del Manchester United y luego comenzar mi carrera como entrenador aquí", añadió respecto al club donde creció.





El vicepresidente ejecutivo del United, Ed Woodward, alabó los resultados del danés, que "hablan por sí mismos", aunque aporta muchas más cosas. "Más que actuaciones y resultados, aporta una gran experiencia, como jugador y entrenador. Además da oportunidades a los jugadores jóvenes y comprende profundamente la cultura del club. Todo esto significa que ss la persona adecuada para sacar adelante al Manchester United", confesó.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.