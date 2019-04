https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.03.2019 - Última actualización - 8:33

8:25

“El club me tiene como a un extraño”

Luque: "El éxito del momento de Unión es de Madelón"

El ex jugador de Unión y campeón del mundo, habló del Tate y de la Selección Argentina: “Si fuera jugador y escuchaba lo que dijo Scaloni después de Marruecos, no le creería y le preguntaría: ‘¿Qué idea tenés?’”

Leopoldo Jacinto Luque, con las camisetas de la Selección Argentina y Unión Foto: Archivo El Litoral



“El club me tiene como a un extraño” Luque: "El éxito del momento de Unión es de Madelón" El ex jugador de Unión y campeón del mundo, habló del Tate y de la Selección Argentina: “Si fuera jugador y escuchaba lo que dijo Scaloni después de Marruecos, no le creería y le preguntaría: ‘¿Qué idea tenés?’” El ex jugador de Unión y campeón del mundo, habló del Tate y de la Selección Argentina: “Si fuera jugador y escuchaba lo que dijo Scaloni después de Marruecos, no le creería y le preguntaría: ‘¿Qué idea tenés?’”

El Litoral Leopoldo Jacinto Luque, ex jugador Tatengue y campeón del mundo con Argentina en 1978, opinó sobre la actualidad del club santafesino y de la Selección, criticando duramente a Scaloni y a Messi. En cuanto a Unión, en dialogo con el programa “Súper Deportivo Radio”, por Radio Villa Trinidad, el delantero expresó: "El éxito del momento de Unión es de Madelón”. Y opinó sobre el presidente: “Spahn es un dirigente que tiene que generar cosas, no solamente poner plata y firmar cheques porque sino te convertís en el patrón de la estancia. En Unión hay una grieta tremenda, como en el país”. “Unión me tiene como a un extraño y le deje plata dos veces, con dos ventas. No voy a participar en política, tampoco voy a ser ni técnico, ni mánager, ni gerente” Leopoldo Jacinto Luque. También, el campeón del mundo en 1978 expresó su opinión sobre el momento de la albiceleste: "Si fuera jugador de la Selección y escuchaba las declaraciones de Scaloni después de Marruecos, no le creería y le preguntaría ‘¿Qué idea tenes?’". Por otra parte, sobre Messi dijo: "Cuando vos querés la camiseta de la Selección no renuncias nunca, y tampoco te vas porque te duele el dedo gordo…" Y agregó sobre el 10 del Barcelona: “Messi necesita que alguien lo acompañe, de los jugadores que jugaron el otro día no había ninguno que pueda acompañarlo. Hay que buscar un buen volante que le meta un buen pase”. Y sentenció: “Hay que mirar un poco para nuestro fútbol, porque siempre buscamos alguien que lo acompañe en europa...”

“A Messi no hay que exigirle tanto, hasta te diría que no se haga cargo de los penales” Leopoldo Jacinto Luque. Finalmente, sobre la lista de la Copa América, remarcó: “Scaloni está con los jugadores todos los días, alguno contará buenos chistes, otro hará reír, porque sucede eso, hay algunos técnicos que le caen simpáticos los jugadores porque hacen todas esas cosas”. Y agregó: “Con lo visto, es imposible decir que podes tener el 70% de la lista. Yo metería mas jugadores de nuestro fútbol local, que tienen hambre y gloria. En una Selección no tenés que poner los mejores que andan, tenés que elegir que jugador te va a rendir en tu puesto y estrategia”.

Temas: