La NBA disputará en el 2020 su primer partido en París

El Litoral | dpa

La NBA ha dado un paso más en su expansión internacional y ha anunciado que la próxima temporada celebrará su primer partido oficial en la capital francesa.





El bautizado como 'NBA Paris Game 2020' marcará el segundo partido en Paris de los Hornets de Willy Hernangómez, que ya jugaron un partido de pretemporada en la capital francesa en 1994 contra Golden State Warriors.





Por su parte, los Bucks, donde militan los españoles Pau Gasol y Nikola Mirotic, jugarán por primera vez en Francia, aunque no será su primera experiencia oficial en Europa, ya que en 2015 disputaron un partido de temporada regular en Londres.

OFFICIAL: The Hornets will take on the @Bucks in the @NBA’s first regular-season game in Paris on Friday, January 24, 2020!



🇫🇷 https://t.co/diY5fJiSl3 pic.twitter.com/aeNAwlJDTt