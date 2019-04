https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quería usar la “6” pero... La historia del por qué Ginóbili eligió el "20" de San Antonio Spurs

Emanuel Ginóbili vivirá este jueves uno de los momentos culmines de su extensa carrera como basquetbolista. Seguramente a la altura de uno de los cuatro anillos de la NBA. San Antonio Spurs retira la camiseta que usó el argentino a lo largo de 16 temporadas. Pero esa casaca, la “20” del equipo texano guarda una historia. No muy misteriosa ni sorprendente pero digna de ser contada.

Ginóbili desembarcó en la NBA en el 2002 con todos los pergaminos del básquet europeo. Figura y campeón con Kinder Bologna, el bahiense tenía ante sí el desafío de su vida. En el equipo italiano, el escolta vistió el “6” con lo que todo suponía que en Spurs la elección iba a ser la misma.

Incluso, hubo fotos y anuncios oficiales pero no duraron mucho. Y Manu tuvo que volver a elegir. ¿Qué pasó?

Directivos de San Antonio explicaron que la "6" había sido usada por Avery Johnson, una de las figuras de los Spurs campeón en 1999. El jugador había sido transferido a Dallas pero, si bien ya no estaba en la franquicia, quedó una relación con los fanáticos de las espuelas por lo que no fue bien visto que Ginóbili use ese número en su dorsal.





Avery Johnson jugó con la "6" en el campeonato que Spurs conquistó en 1999. Foto: Archivo El Litoral

Manu retrocedió y volvió a pensar. En la previa del inicio de la pretemporada volvió anunció que usaría el “20”. Sin misterios, Ginóbili aclaró que no tenía identificación con ninguno de sus ídolos, tampoco es el día del mes en el que nació y no fue el número que su padre vistió y él heredó. “Puedo simplemente decir que me gusta cómo se ve”, dijo el bahiense.

Hoy, esa misma “20”, tras 16 temporadas dejará de ser usada por lo Spurs.