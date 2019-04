El Municipio ya transfiere subsidios al transporte, pero la situación es crítica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente firmó el acuerdo con Nación por el Fondo Compensador y ya recibió tres cuotas de los $ 126 millones que le corresponden al año, que derivó a las empresas. “Eran $ 200 millones”, dicen los empresarios: “Hay mucha incertidumbre; con inflación constante y tarifa fija, el servicio es insostenible y se deteriora día a día”, aseguran.

Como explicó El Litoral a fines de febrero, el servicio de transporte público por colectivos atraviesa un círculo vicioso del que será muy complicado salir: en medio de un contexto inflacionario y recesivo, aumentan los costos de explotación; suben las tarifas, pero no al ritmo necesario; cae la demanda y baja la recaudación. Y los pasajeros lo sienten porque desde hace unos meses padecen largas esperas en las paradas.

La novedad ahora es que, finalmente, el gobierno nacional comenzó a auxiliar a la ciudad de Santa Fe, girando recursos comprometidos del Fondo Compensador para las ciudades que tienen beneficios a través de Sube: unos 126 millones de pesos al año, que se suman al aporte que viene haciendo la Provincia desde principios de año ($ 17,8 millones para Santa Fe, Rincón y Recreo), cuando Nación quitó los subsidios. El intendente José Corral firmó, ayer, el convenio con el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, y las empresas ya recibieron los fondos retroactivos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.



A pesar de esto, los empresarios están muy preocupados por una situación que califican como “insostenible”. Roberto Albisu, gerente de Ersa Urbano (a cargo de las líneas 1, 3, 9, 15 y 20) fue categórico: “Estamos en medio de una gran incertidumbre porque tenemos un serio problema: con una inflación permanente y constante, con una tarifa fija, y con un incremento de los insumos es insostenible mantener el sistema. Además, no hay una política clara de cómo se va a sostener el transporte hacia el futuro, esto provoca caída de inversión, retroceso en el procedimiento de selección de personal, que no se renueve el parque de unidades ni de personal, nada de capacitación y cero mantenimiento de coches porque no alcanzan los costos”.

En el medio, la negociación paritaria, con un pedido de UTA de incremento salarial del 40 %. Y el inminente aumento de los combustibles, a partir de abril. “De acá en adelante, todas las semanas van a ser complicadas porque se mezcla lo económico, con lo político y lo gremial”, aseguró el empresario correntino, quien a principios de año pateó el tablero en la provincia de Santiago del Estero y decidió retirar el servicio ante una postura inflexible del gobernador.

Frente a este panorama, Albisu aseguró que “el Municipio tiene muy buena voluntad para el diálogo, pero no tiene capacidad económica para resolver el problema; su diálogo con la Provincia no contribuye al mejoramiento del sistema. Y si bien la Nación tuvo atenciones para resolver el aporte, no fue suficiente: dijeron que iban a ser $ 200 millones, no de $ 126”. Además, cuando se negoció el último aumento de boleto, en enero pasado, se pidió $ 24,5 y cerró en $ 21,5. “La realidad es que día a día se deteriora la cuestión económica, la gente ya no tiene capacidad económica para poder subir más la tarifa, y el sistema de transporte va de la mano y se deteriora igual que la situación económica”.

Por último, el gerente de Ersa dijo tener una “clara percepción” de que “la ciudad de Rosario recibe un aporte provincial y municipal de una magnitud que permite sostener el sistema, muy diferente a lo que está pasando en Santa Fe, porque no tiene los fondos para hacerlo. Siento que la gobernación mira mucho más a Rosario que a Santa Fe y que la Nación, al haberse desentendido del transporte, hizo un montón de promesas que luego no cumplió”.

El convenio con Nación

La Municipalidad firmó ayer el convenio con Nación que le asegura un flujo de subsidios durante todo el año, por un total de 126 millones de pesos.

El presupuesto nacional aprobado para este año incluye dos fondos compensatorios para cubrir desequilibrios que se pudieran producir luego de que por el Pacto Fiscal, las provincias empezaron a hacerse cargo de subsidiar el transporte en sus jurisdicciones. Uno de esos fondos es por 5.000 millones, que se distribuye de manera proporcional en cada provincia, que a su vez deben asegurar a todas las ciudades de su distrito el 50% del total de subsidios recibidos por Nación en 2018.

El otro fondo, por un total de 1.500 millones de pesos, fue creado para ciudades que ya tuvieran la tarjeta SUBE, como Santa Fe, y que por el cambio de modelo de subsidio, pudieran verse afectadas. Esos fondos, que llegan al municipio y se distribuyen a las empresas, fueron asegurados mediante la reciente firma del convenio, en el marco de la Resolución 1086 del Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich.

Foto: Gentileza



“En este convenio venimos trabajando con Nación desde diciembre. Presentamos toda la información, estadísticas, documentación avalatoria, a los fines de lograr por parte de Nación una ayuda que permita mantener las tarifas en los precios vigentes”, informó el intendente. “En enero se remitieron distintos tipos de informes: evolución de tarifas históricas, aportes o subsidios recibidos de los diferentes entes del gobierno provincial, la propuesta tarifaria que empezó a regir a partir de enero y los flujos futuros de fondos vinculados con la recaudación del transporte automotor de la ciudad. En base a eso se realizó un análisis por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. Así se llegó a determinar un aporte de 126 millones de pesos para el transporte urbano de la ciudad”, explicó el intendente.

“El convenio firmado prevé ya los 126 millones para todo el año, en 12 pagos a partir de enero. A la fecha ya hemos percibido los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero (y marzo, hoy), y fueron transferidos a las tres empresas prestatarias”, confirmó José Corral.