Jueves 28.03.2019 - Última actualización - 14:29

14:25

El técnico de River en conferencia de prensa Video: el chiste de Gallardo para referirse al reclamo de Boca

Mientras brindaba la conferencia de prensa previa al partido de River del fin de semana, a Marcelo Gallardo le consultaron sobre el reclamo de Boca Jrs a raíz de la polémica final de la Copa Libertadores 2018.

"¿Cómo vivo el reclamo de Boca al TAS? EsTAS como hace tres meses... nada, lo dije como chiste y me dio risa", respondió el DT.

Imágenes de TNT Sports

Partido con Talleres

También hubo espacio para hablar del rival de River. "Contra Talleres va a ser un partido duro, en su cancha e intentando entrar a la Sudamericana. Nosotros, si ganamos, nos posicionaríamos entre los 4 primeros. Será un encuentro entretenido desde el punto de vista futbolistico", dijo el "Muñeco".

"Nacho Scocco venía bien y después tuvo una recaída y esas cosas suceden. Como lo de Enzo. Después vinieron las más traumáticas como la de Palacios, Casco y Quintero. Ahí tenemos que buscar soluciones", agregó.

Por otra parte, le preguntaron por un homenaje que tienen previsto realizar fanáticos de River. "¿La estatua? No me salen las palabras, sé el significado que tiene y no me salen palabras para semejante reconocimiento", señaló.