https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.03.2019

16:06

Un sector de continuo crecimiento Garibaldi: "Santa Fe puede y debe potenciar su perfil turístico"

Prensa Garibaldi



El diputado y precandidato a concejal Paco Garibaldi propone pensar y diseñar políticas concretas para nuestra ciudad junto a los actores principales: los hoteleros y gastronómicos de Santa Fe.



‘La ciudad necesita que pensemos en serio en el turismo y que aprendamos más de los cordobeses. Allá parás en cualquier pueblito y es turístico”, expresó el autor del proyecto de Ley de Turismo para la provincia que escribió junto a la Diputada Victoria Tejeda. Y agregó: “En una ciudad que ve con tristeza el cierre cada vez más seguido de comercios y locales a la calle, la industria turística es clave en comprender por donde llegarán los trabajos del futuro, ya que es un sector que se mantiene en continuo crecimiento en todo el mundo”.



En este sentido añadió: ‘Tenemos lugares hermosos para mostrar, el río, las islas, el Puente Colgante y las Costaneras. Eventos culturales todos los fines de semana, gastronomía de calidad y espacios de entretenimiento innovadores y gratuitos para niños como La Redonda y El Molino. Realmente no tenemos que envidiarle nada a otras ciudades del país. Santa Fe es hermosa, no me canso de decirlo‘.



FUERTE APOYO AL SECTOR



Garibaldi participó este miércoles del Encuentro de la Región NEA Litoral de las filiales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en el que se abordaron distintas problemáticas del sector y se firmó un convenio que será el puntapié para generar iniciativas que permitan articular acciones entre los hoteleros gastronómicos y los ejecutivos de Santa Fe y las distintas provincias de la zona de el Litoral.



Asimismo, el diputado entregó la declaración de interés de la Cámara baja que jerarquiza el evento, manifestando así su compromiso con el desarrollo del sector.



LEY DE TURISMO PARA SANTA FE



El proyecto de ley impulsado por Garibaldi y Tejeda busca impulsar el turismo de la provincia de Santa Fe a través de un régimen integral de regulación, promoción y fomento de la actividad. Para el legislador, el turismo es un motor económico importante para las localidades y un derecho de los ciudadanos. ‘Por lo tanto queremos promoverlo y apoyar su desarrollo‘, expresó



Cabe destacar que el proyecto prevé novedosos instrumentos y programas que modificarán sustancialmente la manera en que se promociona y comercializa la actividad en Santa Fe; entre los que se destacan el “Registro Provincial de Prestadores de Servicios Turísticos”, que va a permitir concentrar la estrategia de difusión de la actividad a través de información a los visitantes y asesoramiento a los operadores; diversas herramientas de promoción del Turismo Joven y el Turismo Social; y el “Fondo Provincial de Turismo” que se afectará al desarrollo de la actividad.