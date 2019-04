Juan Guaidó fue inhabilitado de ejercer cargos públicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión de la Contraloría General de la República llega después de una "auditoria patrimonial". El presidente interino de Venezuela no podrá participar de unas eventuales elecciones anticipadas.

La Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela inhabilitó este juves al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que le impediría participar de unas eventuales elecciones anticipadas.

La inhabilitación llega después de una "auditoria patrimonial" que demostró que Guaidó "ocultó información en su declaración" y puso en evidencia que el líder antichavista "recibió fondos no declarados del exterior", informó el contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, en declaraciones a la prensa.

"La oficina encargada de los registros migratorios de Venezuela reveló que el diputado Juan Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero por un costo superior a los 300 millones de bolívares, donde no hay registros de los recursos que utilizó", señaló Amoroso, citado por la agencia de noticias DPA.

El contralor determinó que Guaidó "cometió acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público" y subrayó que esas acciones habilitan a "imponer sanciones de inhabilitación" a funcionarios públicos.

"Se resuelve inhabilitar de cualquier cargo al ciudadano Juan Guaidó", dictaminó.

Guaidó, por su parte, calificó de "farsa" la decisión, al argumentar que la Contraloría no existe.

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación; el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", afirmó, y reseñó que Amoroso fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, el órgano previsto para ello.

Agregó que "lo peligroso" no es la inhabilitación, sino que "siguen atacando a la Presidencia encargada", que ocupa desde el 23 de enero.

