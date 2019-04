https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Catamarca y en Tucumán Matan a dos mujeres y suman 54 femicidios en 2019

El Litoral / Telam



Dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas, una en la provincia de Catamarca y otra en Tucumán, y en ambos casos sus ex parejas fueron detenidas, con lo que ya suman 54 las víctimas de femicidio reportadas en 2019 en todo el país.



El primer hecho ocurrió ayer por la tarde en una vivienda de la localidad de Las Tunas, en el departamento Santa Rosa, a unos 100 kilómetros de la capital catamarqueña. Allí, según fuentes policiales, un hombre identificado como Custodio Quinteros (60) mantuvo una violenta discusión con su mujer, Susana del Carmen Villagra (55), en medio de la cual, aparentemente, la atacó a golpes con un elemento contundente.



Siempre según la pesquisa, al creer que su mujer estaba muerta, Quinteros intentó suicidarse ahorcándose. Un vecino de la pareja alertó a las autoridades, que al llegar al lugar hallaron tanto al hombre como a la mujer aún con vida, por lo que dispusieron su traslado a un centro asistencial de la zona. No obstante, debido a la gravedad de las heridas, Villagra murió minutos después de ingresar en el Hospital San Juan Bautista, mientras que Quinteros permanecía internado esta tarde en grave estado.



‘Él ya tenía antecedentes de violencia de su primer matrimonio, se separó por esa causa. Susana no quería denunciarlo, pero cuando llegaba al hospital toda golpeada después de las palizas que le daba, los médicos que la revisaban la obligaban a radicar la denuncia y después ella iba y la levantaba‘, contó a Télam la hermana de la víctima, Luisa Daniela Collante.



En este sentido, la mujer explicó que su hermana había sufrido mucha violencia y que desde la familia no entienden cómo soportó tanto. ‘Susana era una persona muy querida por todos, era madre de cinco hijos, tres con la pareja anterior y dos con Quinteros. Ella sufrió muchísimos episodios de violencia por parte de él, no entendemos por qué aguantó tanto, por qué nunca lo dejó‘, afirmó.



Asimismo, señaló que Villagra estaba separada de Quinteros desde el año pasado, pero en los últimos días, ante un pedido de matrimonio de parte de él, decidió volver a su lado. ‘Ella estaba viviendo en Bañado de Ovanta con su hija en otra casa y de ahí se iba a trabajar a Las Tunas, pero en los últimos días él le ofreció casamiento y le prometió que iba a cambiar y ella lo aceptó‘, relató.



En tanto, la mujer dijo que no entiende la saña con que su ex pareja mató a su hermana. ‘Estaba destruida, la desfiguró a golpes, estaba irreconocible y encima la colgó. La médica que la trasladó me dijo que llegó muerta al hospital con pérdida de masa encefálica‘, relató Luisa, que agregó que Quinteros ‘se tomó el tiempo de avisarle a sus hijos el crimen que había cometido y después intento suicidarse‘.



La investigación de este hecho quedó a cargo del fiscal de turno, Mauricio Navarro Foressi.



FEMICIDIO EN TUCUMÁN



En tanto, el segundo femicidio que se conoció en la jornada fue el de Rita Verónica Alincastro (27), una madre de tres hijos que fue asesinada a puñaladas en su casa del departamento tucumano de Monteros.



El acusado del hecho, en tanto, fue identificado como Ángel Ernesto Campos (35), ex pareja de la mujer y padre de los niños.



El femicidio fue alertado a la Policía por el delegado comunal de La Florida, Martín Robles, y cuando los agentes llegaron a la vivienda encontraron en una habitación a Alincastro muerta en el piso, con múltiples heridas cortantes en el abdomen y en la cara. A su lado fue encontrado herido Campos, quien presentaba algunas lesiones cortantes en el pecho, por lo que fue trasladado al hospital local.



De acuerdo con lo informado por los investigadores, Alincastro y Campos estaban separados desde hacía un tiempo aunque seguían viviendo en la misma casa con sus tres hijos, de 4, 6 y 8 años.



El caso Alincastro es el tercer femicidio reportado en Tucumán durante el 2019, ya que el 18 de enero fue asesinada Adela Tolentino (75) en la localidad de Trancas y el 26 del mismo enero Silvia Moreno (40) murió tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, hecho por el que fue detenida su ex pareja en Tafí Viejo.



Con los dos hechos conocidos hoy, suman 54 las mujeres asesinadas en todo el país por su condición de tal, de acuerdo al registro que lleva Télam de fuentes judiciales y policiales.