Gambier y Colón: inseparables

Fue en la localidad de Pellegrini y a poco más de dos años de su muerte: este miércoles se descubrió una escultura del Pampa, un ídolo sabalero.

El Pampa Gambier dejó físicamente este mundo en setiembre de 2016, pero su imagen, sus goles y su recuerdo sigue estando imborrable en el corazón de los hinchas sabaleros. Por eso, los integrantes de la Agrupación que lleva su nombre, a través de Walter Sastre, confirmaron a El Litoral que este miércoles se descubrió una escultura en homenaje “a todo el pueblo sabalero” en el panteón donde descansan los restos de Miguel Angel Gambier en Pellegrini.

“Si algo tengo fresco en mi cabeza es el gesto de la gente. Con el ascenso nos hicieron ídolos de Colón al Loco González y a mí. Fue lo más fuerte que viví en mi carrera. Afortunadamente tengo muchos amigos en Santa Fe. Nombrar a algunos sería injusto porque estaría olvidándome de varios. Lo que pasa, es que yo estaba todo el día en la calle, en contacto con los hinchas. A veces, para hacer cinco cuadras tardaba tres o cuatro horas. Antes pensaba que como había dejado el fútbol, la gente se olvidaría de mí, pero me equivoque muy feo. Siempre me mandan cartas o me llaman por teléfono para saber cómo estoy”, dijo el Pampa en varias oportunidades y eso refleja el gran cariño —mutuo, claro está— que había con el pueblo sabalero.

Gambier llegó a Colón en la etapa final de su carrera, pero tuvo dos años inolvidables: el primero de ellos, consiguiendo el ascenso y convertido en goleador indiscutido del equipo que dirigía Nelson Chabay. Y luego, artífice de aquella primera campaña en la máxima categoría, también aportando su cuota de gol y experiencia para mantener la categoría.

“Es un honor para todo el pueblo sabalero que se haya descubierto esta escultura del Pampa y una muestra de amor y cariño de parte de la familia de Miguel, por lo que estamos eternamente agradecidos”, señaló Sastre.