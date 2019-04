https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.03.2019

9:14

Artes visuales En exposición

Domingo Sahda

Dos muestras de arte visual pueden apreciarse en estos días ­ajustadas a diversas proposiciones en distintos ámbitos de la ciudad de Santa Fe, y en distintos horarios semanales. La muestra colectiva “Arquitectas artistas” nuclea expresiones propias del arte plástico desde distintas ópticas expresivas y reúne trabajos de Alicia Falchini, Laura Sigaudo, María Alicia Haidar, María José Ilari, Marcela Estrada, Marianela Streitenberg, Mariela Sebernich, Marité Crespo, Rosa Fiura, Rosanna Sdrigotti y Sandra Consoli, colección esta a la que se agrega la intervención artística “Mujeres infinitas a cargo de Paula y Virginia Monasterolo, exposición que se ajusta a la gestión cultural de Milagros Reinante.

La colección a la vista reúne obras creadas en el marco de la figuración y de la abstración dentro de los marcos convencionales que definen ambas orientaciones expresivas, ajustándose todas ellas a técnicas y procedimientos de calidad visual manifiesta, sin proyección emocional o particular atención expresiva que atrape la mirada del ocasional observador conmoviéndolo. El aplicado uso de técnicas expresivas, tanto en el plano como en el volumen distingue a la colección expuesta. La idea subyacente de calificado ornamento visual prevalece en la colección a la vista.

“Equinoccios Espirituales”

“Homo faber, homo ludens, homo videns. Variación de los tiempos. Los ‘Equinoccios Espirituales’ de la concepción que varían espacios y materas, accesis y lenguaje, memorias y reencuentros...” (J. M. Taverna Irigoyen).

El epígrafe responde al texto de quien ha presentado la muestra en cuestión, la que ofrece una reducida cantidad de obras de particular resolución plástica en el espacio recientemente inaugurado ­Secretaría de Extensión Social y Cultural, UNL, Santa Fe.

Al margen de la convención plástica habitual, la muestra ofrece, en una reducida cantidad de obras a la vista de particular resolución distante del oficio tradicional (pinceles, planos, materia cromática), mediante montajes y superposiciones diversas sobre superficies cuasi planas, conformaciones abstractas de “resonancia” expresionista.

Forma, textura, color, volumen-relieve se amalgaman ajustándose a proposiciones visuales autoreferenciadas en las cuales se diluye el concepto de “figura-fondo” en contraste en las piezas de mayor superficie.

No se visualiza en los trabajos a la vista proposición discursiva alguna o referencial específica. En todos los casos se trata de trabajos autoreferenciados en los cuales el contraste, la aglomeración de “accidentes visuales”, y la concepción no descriptiva define la colección. Cuestión aparte emerge de dos piezas resueltas como volúmenes tridimensionales de cuidada resolución plástico-visual conectados expresivamente con la colección a la vista. El expositor, artista plástico Abel Monasterolo, de dilatada y reconocida trayectoria en el medio, reafirma su concepción expresivo-estética de particular óptica y sostenida intencionalidad expresivo-estética de particular óptica y sostenida intencionalidad expresiva.